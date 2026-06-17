Finanzas

Caída del dólar golpea ingresos de Hacienda en medio de otros lastres fiscales

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El precio del dólar frente al colón mantiene una tendencia a la baja desde junio de 2022, cuando alcanzó niveles cercanos a los ¢700, un comportamiento que economistas identifican como uno de los factores que está afectando la recaudación tributaria del Gobierno Central.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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