Finanzas

Caja descarta subir la edad de retiro para salvar el IVM y baraja 20 propuestas; vea cuáles son

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio a conocer 20 propuestas elaboradas por la Gerencia de Pensiones, las cuales buscan darle oxígeno financiero al sistema sin tener que aumentar la edad normal de retiro, ni crear nuevos impuestos.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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