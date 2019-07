“Los estados de cuenta no hacen una diferenciación entre una operación y otra, los inversionistas eran atendidos por el mismo personal, independientemente de si invertían en el negocio regulado o no, porque no informaba esa diferencia, no había transparencia”, afirmó Sergio Artavia, abogado del bufete Artavia y Barrantes, quien lleva el caso de las asociaciones solidaristas y asesora a 140 inversionistas que cursan un proceso contra Aldesa.