Finanzas

Caso Desyfin: anuncian pago millonario a clientes, pero más de 2.500 personas podrían quedar fuera si no hacen este trámite

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) anunció que ya existe fecha para girar aproximadamente $50,7 millones a un grupo de depositantes no garantizados de la intervenida Financiera Desyfin S.A.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Desyfin
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.