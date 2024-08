Cierre de Coopeservidores impactó al mercado de seguros de vida en el primer semestre del 2024

El cierre de Coopeservidores tuvo varios impactos, el más grave es en la cantidad de personas asociadas a esta entidad financiera que no recuperan ni el capital social ni sus ahorros e inversiones personales. Otras organizaciones, como las asociaciones solidaristas también se vieron afectadas. Y hay más.

El mercado de seguros de vida sufrió un decrecimiento del 7% en el primer semestre de este 2024 debido a la reducción de alrededor de 169.000 clientes (y de los ingresos respectivos) por la póliza colectiva de vida suscrita cuando se asociaron a Coopeservidores. Varias fueron las entidades aseguradoras que resintieron, con diferentes grados, ese impacto.

“El problema ha estado básicamente en la desaparición, en este caso, de Coopeservidores, que ha destruido las primas del mercado”, dijo David Ramos, CEO de Mapfre Costa Rica.

La situación se mostró como parte de un análisis de la industria de seguros en Costa Rica que la aseguradora Mapfre presentó a la prensa este martes 20 de agosto, en el que se vio que el mercado se triplicó en los últimos años.

En el primer semestre del 2024 el mercado de seguros en general aumentó en 10%, mientras que por seguros —autos, generales y salud, por ejemplo— el incrementó fue entre 3% y 25%.

"El aumento general del mercado de seguros habría sido mayor si no fuera por la caída en el seguro de vida", sostuvo David Ramos, CEO de Mapfre Costa Rica. (Foto Carlos Cordero)

¿Qué ocurrió con el seguro de vida?

Los asociados de Coopeservidores gozaban de una póliza colectiva de vida, como beneficio de ser miembros de esta entidad. La cooperativa abonaba el seguro de esos clientes.

Cuando, tras la intervención de las autoridades de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), se declaró inviable la operación de la cooperativa, de un solo se eliminan la cantidad de primas e ingresos por ese aseguramiento. Se trata de unos ¢10.000 millones.

“No son primas que hayan cambiado de asegurador a asegurador, sino que han desaparecido”, explicó Ramos. “Cuando desaparece la cooperativa, ese seguro ya no lo puede pagar nadie. No se traslada, ni se reduce, ni se incrementa. Simplemente desaparece”.

La recuperación de esa clientela y de los ingresos todavía no es posible, dado el escaso tiempo entre la resolución de cierre y traslado del llamado “banco bueno” al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que fue la entidad que los adquirió.

“No ha dado tiempo para compensar. Pero estoy convencido de que en el negocio de vida habrá crecimiento a final de año”, anticipó Ramos.

La recuperación vendrá por el grupo de ex-asociados que buscarán por su cuenta otra alternativa de seguro de vida.

Dos de las pólizas que tenían los asociados de Coopeservidores eran la colectiva de vida y la de saldo deudor (en el caso de las personas que recibieron créditos). En cada uno se tiene una situación distinta. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué pasa en seguro de deudas?

Otro seguro que se tenía en Coopeservidores es la póliza de saldo deudor. Se trata de una protección para el asociado con un crédito y para su familia en caso de que le pase alguna situación al deudor o al bien. Por ejemplo, si se tiene un crédito para automóviles o para vivienda.

Cuando el asociado deudor paga su cuota mensual, en la misma se incluye una porción para el pago de la póliza y así quedaban protegidos. ¿Qué ocurre ahora que se paga el crédito adquirido en el Banco Popular?

“Ahora, la gente que tenía seguro deudor —y que esa deuda pasó al Banco Popular— siguen pagando el seguro”, explicó Ramos. “No deben dejar de pagar (la deuda), porque al final tienen un riesgo importante”.

El ejecutivo indicó que si la vivienda tiene una hipoteca se debe seguir pagando para que no se produzca un embargo y, en el caso de la póliza, cubrir si ocurre algún daño como un incendio. Según , los seguros de deuda cubrían diferentes tipos de créditos.

Lo mismo ocurre si se tenía un crédito de vehículo: en caso de fallecimiento, la póliza de saldo deudor establece los rangos para la cancelación de la deuda. También se cubren situaciones de no pago por desempleo.

Actualmente, al pagar el crédito se incluiría la póliza. Lo que está en proceso administrativo de cambio es de operador de seguros.

“Mi recomendación es seguir pagando el crédito”, insistió Ramos. “El hecho de que se haya disuelto la cooperativa no le exime, a usted como deudor, de sus obligaciones personales”.