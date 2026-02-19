Finanzas

Cinco errores históricos tienen al IVM en su situación crítica actual, según el superintendente de Pensiones

Se acerca abril, mes clave para conocer las propuestas que plantean solventar la crisis del régimen de pensiones del IVM, donde está la gran mayoría de costarricenses.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrena un momento crítico debido a cinco errores históricos acumulados durante años, aseguró Hermes Alvarado, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén).








