Cobro automático de seguro voluntario del INS se elimina del marchamo 2027

El Instituto Nacional de Seguros (INS) eliminará del cálculo del marchamo 2027 el cobro automático de ₡11.900 correspondiente a la póliza voluntaria Más Protección, que inicialmente aparecía incorporada en el monto que debían pagar los propietarios de vehículos.

Sidney Viales, jefe de Seguros Obligatorios del INS, indicó que el cambio se visualizará entre la noche de este lunes y madrugada del martes.

La decisión la tomó luego de las críticas de algunos usuarios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La decisión se tomó después de que la institución recibiera cuestionamientos de los usuarios por incluir una cobertura que no habían solicitado y que, pese a ser voluntaria, se sumaba automáticamente al total del derecho de circulación.

“Pusimos atención a los comentarios de las personas, lo analizamos a lo interno y también el señor superintendente general de Seguros, (Tomás Soley), nos hizo un llamado respecto del prellenado y por eso se tomó la decisión de quitarlo a partir de la noche madrugada”, afirmó Viales en conferencia de prensa.

Con este cambio, los propietarios de vehículos ya no tendrán que ingresar a la plataforma y desmarcar el seguro para evitar que los ₡11.900 se incorporen automáticamente al monto del marchamo.

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¿Qué cubre el seguro Más Protección?

La póliza Más Protección es un seguro voluntario que complementa la cobertura del Seguro Obligatorio Automotor (SOA).

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Su costo es de ₡11.900 y ofrece hasta ₡6 millones adicionales por persona y por evento para la atención de víctimas de accidentes de tránsito.

Entre sus coberturas se encuentran:

Atención médica complementaria.

Incapacidad temporal, con cobertura del 40% del salario.

Viáticos y traslados relacionados con la atención del accidente.

La póliza no forma parte de los componentes obligatorios del derecho de circulación, por lo que su contratación depende de la decisión de cada propietario.