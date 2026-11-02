Finanzas

Cobro automático de seguro voluntario del INS se elimina del marchamo 2027

La decisión se tomó después de recibir comentarios de los usuarios y un llamado del superintendente general de Seguros

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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El Instituto Nacional de Seguros (INS) eliminará del cálculo del marchamo 2027 el cobro automático de ₡11.900 correspondiente a la póliza voluntaria Más Protección, que inicialmente aparecía incorporada en el monto que debían pagar los propietarios de vehículos.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.