El sector comercio ya se encuentra preparado con ofertas para el Black Friday, Cyber Monday y Navidad, y espera vender un 5% más que el año pasado.

Esta estimación, que maneja la Cámara de Comercio de Costa Rica, representaría poco más de ¢40.000 millones adicionales en transacciones.

Las expectativas responden a la importancia que adquirieron las promociones de fin de año en el calendario comercial, así como a condiciones que favorecen el consumo, entre ellas, una inflación cercana a cero y niveles relativamente altos de confianza de los consumidores.

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“Black Friday ocupa un lugar estratégico en el calendario comercial y constituye una de las fechas más importantes para las ventas, que esperamos suban un 5% durante noviembre y diciembre”, señaló Christian Rucavado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.

La temporada también representa una oportunidad para los negocios de distintas dimensiones, que preparan inventarios y ofertas en categorías como juguetes, perfumería, moda, artículos deportivos, electrónica y productos para el hogar.

El sector comercio ya se encuentra preparado con ofertas para el Black Friday, Cyber Monday y Navidad y esperan vender un 5% más que el año pasado. (Shutterstock/Shutterstock)

Uno de los cambios que observa el sector es que las campañas comerciales dejaron de concentrarse en fechas específicas.

Las promociones comienzan cada vez más temprano y se extienden durante varias semanas, por lo que resulta más difícil separar las ventas correspondientes al Black Friday de las compras navideñas.

La Cámara de Comercio estima que el sector podría generar alrededor de 12.000 empleos temporales para atender el incremento de la actividad durante esta época.

Las contrataciones responden a las necesidades adicionales de personal en establecimientos comerciales, centros de distribución y otras actividades vinculadas con la atención de la demanda de fin de año.

Más allá de las expectativas para esta temporada, la Cámara de Comercio estima que la actividad comercial podría crecer entre un 3% y un 3,5% durante 2027.

El sector considera que, para sostener ese dinamismo, será necesario avanzar en la simplificación de trámites, mantener las políticas de apertura comercial y fortalecer la lucha contra el comercio ilícito.

La Cámara presentará en diciembre su balance anual, con el que se conocerá el comportamiento definitivo de la actividad comercial durante 2026.

El sector comercio reportó una expansión interanual del 2,9% en setiembre de 2026, ligeramente superior al 2,8% observado en el mismo mes de 2025, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Costa Rica.

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Las mayores contribuciones al crecimiento provinieron de la comercialización de productos alimenticios, artículos de ferretería y productos farmacéuticos.

Sin embargo, el comportamiento no ha sido homogéneo entre las distintas actividades.

Mientras los materiales de construcción aceleraron su crecimiento, al pasar del 2,4% en setiembre de 2025 al 3,3% en setiembre de 2026, la comercialización de aparatos eléctricos y productos para el hogar desaceleró su expansión del 6,1% al 3%.

También se registró una moderación en alimentos, bebidas y tabaco, cuyo crecimiento pasó del 3,7% al 3,4%; en productos químicos y farmacéuticos, del 2,2% al 1,6%, y en vehículos, del 0,9% al 0,5%.