Finanzas

¿Cómo administra el Banco Central las millonarias reservas internacionales? Este es el perfil del dinero que respalda a Costa Rica

Las reservas internacionales del BCCR están cerca de los $20.000 millones. Conozca cómo se invierten y qué proporción está disponible para usar a corto plazo.

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Por Marcia Solano Miller

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) alcanzaron números récord en los últimos meses, con registros que superaron los $20.000 millones durante abril y mayo.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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