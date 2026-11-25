Comprar un carro a un banco no siempre implica participar en un remate judicial, sino que también existen subastas y ventas de vehículos que ya fueron adjudicados a las entidades financieras.

El procedimiento depende del banco y de la modalidad: puede requerir una oferta mediante un formulario, la participación en una subasta o una garantía económica para concursar.

Aunque suelen agruparse bajo el término “remates bancarios”, no todas las compras siguen el mismo procedimiento.

En los remates judiciales o extrajudiciales se ejecuta una garantía sobre el vehículo para recuperar una deuda, bajo las condiciones del proceso correspondiente.

En cambio, la venta de bienes adjudicados ocurre cuando el carro ya pasó a ser propiedad del banco, que puede comercializarlo mediante una subasta —en la que los interesados presentan ofertas y compiten por la adjudicación— o una venta directa, según las reglas de cada entidad.

Por eso, “subasta” y “venta de adjudicados” no son categorías excluyentes: un vehículo adjudicado también puede venderse mediante subasta.

Si usted está interesado en adquirir un vehículo mediante estas modalidades, en El Financiero conversamos con cinco bancos que explican cómo presentar una oferta, qué sucede después y cuáles condiciones debe considerar quien busca adquirir uno de estos carros.

BCR

En el Banco de Costa Rica (BCR), el proceso comienza con una visita para revisar el estado del vehículo, la cual la persona interesada debe coordinar con el ejecutivo de venta que aparece en la ficha del bien y, posteriormente, completar un formulario de oferta de compra.

La oficina de prensa ejemplifica cómo se podría presentar, de forma hipotética, el precio de un vehículo: un monto inicial de ¢6,1 millones, al que se aplica un descuento del 25%, equivalente a ¢1,5 millones. Así, el precio de venta final anunciado es de ¢4,6 millones.

El banco revisa la propuesta y determina si la acepta o la rechaza, según el monto ofrecido y la existencia de otros interesados en el mismo vehículo. Es decir, presentar una oferta no garantiza que la compra sea aprobada.

Para estos automotores, el BCR únicamente acepta ofertas de contado. Además del monto ofrecido, el comprador debe pagar los timbres y los impuestos correspondientes al traspaso del vehículo, según la respuesta remitida por la entidad.

BAC

BAC publica mensualmente, en su sitio web, los vehículos disponibles para subasta. Una vez identificado el carro, la persona debe presentar su oferta mediante el formulario digital habilitado, dentro del período del concurso y conforme con sus requisitos de participación.

“Posteriormente, se ordenan de mayor a menor oferta, seleccionando la de mayor monto. Todo este proceso se realiza mediante un abogado notario que certifica y brinda transparencia al proceso”, señaló Mayid Sauma, vicepresidente de Personas, Mipymes y Medios de Pago.

En cuanto a los gastos de formalización, el costo adicional para el cliente es el traspaso. Sin embargo, cualquier reparación corre por cuenta del comprador, por lo que se recomienda revisar adecuadamente el vehículo antes de adquirirlo. De hecho, la entidad incorpora una cláusula sobre estos aspectos al realizar el traspaso.

El financiamiento puede analizarse si el bien cumple con las condiciones previamente establecidas por el banco.

Vea cómo comprar carros en remates y subastas de bancos en Costa Rica. Conozca el paso a paso, las opciones de financiamiento y las garantías. (Scotiabank (ahora DAVIbank))

Davivienda

En Davivienda, la persona interesada debe inspeccionar el vehículo y presentar una oferta con base en el precio publicado en su sitio de bienes.

En el formulario también debe indicar si pagará de contado, con financiamiento del propio banco o con recursos de otra entidad, explicó Marco Agüero, gerente de Mercadeo de Davivienda Costa Rica.

Un comité ejecutivo analiza la propuesta y determina si cumple las expectativas del banco. Posteriormente, la resolución se comunica al correo electrónico consignado por el oferente.

Si la oferta es aprobada, el comprador cuenta con dos días para aceptar, también por correo, la continuidad del proceso. Si es rechazada, puede presentar otra por un monto mayor, aunque el vehículo podría estar reservado para otro interesado.

Cuando la compra requiere crédito de Davivienda, se asigna un ejecutivo para tramitar el análisis y la eventual formalización. En caso de que el pago sea de contado o con financiamiento externo, el banco recibe y valida los fondos. La entrega del carro se realiza una vez formalizados los procesos correspondientes y firmadas las escrituras.

Cabe destacar que la inspección tiene una limitación: el vehículo no puede salir del lugar donde está almacenado.

“Siempre es importante la visita, pues el auto se entrega en las condiciones actuales. Por tanto, el interesado puede llevar un mecánico de su preferencia y/o confianza, escanearlo y revisarlo”, indicó Agüero.

El comprador asume los gastos de traspaso y los honorarios. Si paga de contado, puede realizar la inscripción con un notario de su confianza.

El banco ofrece financiamiento de hasta un 104%, sin comisión bancaria ni costo de avalúo, y con plazos de hasta 84 meses, sujeto a que la operación cumpla con su política de crédito.

En materia de respaldo, reportó una garantía de 30 días para caja y motor, con condiciones y exclusiones. No cubre consumibles, mantenimiento preventivo ni piezas que deban reemplazarse por desgaste de uso.

También se excluyen, entre otros, daños por accidentes, operación incorrecta o modificaciones no autorizadas, así como gastos incidentales por alquiler de vehículos, remolque u hospedaje.

Banco Nacional

En el Banco Nacional de Costa Rica, la búsqueda comienza en el catálogo de BN Venta de Bienes, donde se pueden comparar precios, características y fotografías.

El interesado debe contactar al ejecutivo encargado, coordinar una inspección y consultar si el vehículo se comercializa mediante venta directa o subasta. Para participar, presenta su oferta y los documentos solicitados.

Según la Administración y Venta de Bienes del BN, el banco revisa la propuesta, verifica los requisitos y realiza la adjudicación. Si el cliente necesita crédito, también tramita el análisis de financiamiento. Una vez formalizada la operación, se coordinan el traspaso y la entrega.

Además del pago de contado, la entidad permite analizar crédito para vehículos con un valor superior a ¢3 millones.

“En determinados casos, el cliente puede obtener hasta un 100% de financiamiento, facilitando así el acceso al vehículo de su interés”, indicó la Administración y Venta de Bienes del BN. La posibilidad está sujeta al análisis y la aprobación crediticia.

Para calcular el desembolso total, el comprador debe sumar los timbres de traspaso y, cuando corresponda, los gastos necesarios para circular, como el marchamo y la revisión técnica.

También debe prever mantenimiento o eventuales reparaciones, según el estado particular del carro.

Banco Popular

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) detalló tres mecanismos para adquirir vehículos: remates judiciales, remates extrajudiciales mediante corredor jurado y venta de automotores ya adjudicados al banco. Cada uno tiene condiciones de participación propias.

En los remates judiciales, la fecha, hora, lugar y requisitos se comunican mediante las publicaciones establecidas legalmente.

La persona debe presentarse ante el despacho correspondiente con su identificación vigente y cumplir con la garantía de participación. En los extrajudiciales, la ejecución se realiza mediante un corredor jurado cuando ese mecanismo fue pactado contractualmente.

Para ambos tipos de remate, el Popular indicó que se requiere una garantía de participación equivalente al 50% de la base.

Quien resulte adjudicatario debe cancelar el saldo dentro de las condiciones y los plazos aplicables. Ese requisito corresponde a los remates descritos por esta entidad, no a todas las modalidades de compra de los bancos consultados.

Cuando el vehículo ya pertenece a la cartera de bienes adjudicados, el Popular publica las opciones en sus canales oficiales. Los interesados pueden conocer las condiciones, coordinar una visita y presentar una oferta. La adjudicación se realiza a favor de la mejor propuesta recibida.

En cuanto al pago, es necesario contar previamente con los recursos para concretar la adquisición, pues los mecanismos pueden incluir efectivo, transferencias o cheques certificados, según el procedimiento.

“Por ello, quien requiera financiamiento deberá gestionarlo previamente y disponer de los recursos antes de la fecha establecida”, señaló la institución.

Además, aclaró que el vehículo subastado no se financia dentro del mismo procedimiento ni puede utilizarse nuevamente como garantía prendaria para financiar su adquisición.

Una vez firme la adjudicación, el comprador debe contratar a un notario público para formalizar la transferencia ante el Registro Nacional. Entre los gastos que debe presupuestar figuran honorarios notariales, impuesto de traspaso, timbres, especies fiscales y eventuales montos pendientes de marchamo.

La entidad también recomienda inspeccionar el carro, preferiblemente con un mecánico de confianza, ya que los vehículos se comercializan en el estado físico, mecánico y jurídico en que se encuentran; por eso, la revisión previa permite valorar qué compra antes de comprometer los recursos.