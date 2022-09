¿Cómo sé en cuál operadora de pensiones estoy, cómo me traslado y qué debo tomar en cuenta?

¿Sabe cuál es su operadora de pensiones complementaria? Pese a ser un elemento importante en la vida laboral, es una información que podría pasarse por alto, especialmente cuando el trabajador no eligió a cuál institución deseaba ingresar sino que fue el sistema el que se la asignó automáticamente.

Las operadoras se encargan de constituir los fondos, recibir los aportes, administrarlos y otorgar los beneficios correspondientes conforme las normas legales y reglamentarias vigentes. En otras palabras, son quienes se encargan de administrar e invertir el dinero de su futura pensión del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Actualmente hay seis operadoras: Popular Pensiones, BN Vital, BCR Pensiones, Vida Plena, Operadora de Pensiones Complementaria de la Caja Costarricense del Seguro Social (OPC CCSS) y BAC Pensiones. En el caso de no haber elegido previamente a cuál de estas entidades deseaba unirse el sistema lo afilió automáticamente a Popular Pensiones. En el caso de que se trate de un trabajador del Magisterio Nacional, entonces fue asignado a Vida Plena.

Esto en materia del ROP, mientras que la asignación automática del FCL es a la OPC CCSS.

Operadoras de pensiones administran los fondos para su vejez. (Shutterstock para EF)

Si no está seguro de dónde está, hay tres formas de saber a cuál operadora pertenece:

1) Por medio de la orden patronal: En la esquina inferior izquierda de su orden patronal se encuentra el nombre de su operadora de pensiones. En la casilla Afiliado FCL se indica la operadora que administra su FCL y en la casilla Afiliado FCPO está la operadora que administra su ROP.

El ROP: La ballena en el estanque que presionó al alza el tipo de cambio de un coletazo

La orden patronal se puede solicitar en línea dentro de la Oficina Virtual de la Caja Costarricense del Seguro Social a través del siguiente enlace: https://aissfa.ccss.sa.cr/afiliacion/

2) Por medio de la Oficina Virtual Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere): En esta plataforma de la Caja podrá consultar sus operadoras de pensiones tanto para el FCL como para el ROP en la opción “Afiliación” del menú principal.

La afiliación a este servicio se realiza en la misma dirección en la que puede ordenar su orden patronal.

3) Suscripción a consulta en línea de la Superintendencia de Pensiones (Supen): Si ya se encuentra registrado en Supen, ingrese al servicio de consulta de su saldo en el cual se reflejará cuál es su operadora de pensiones.

Para revisar sus datos, se requiere de firma digital, sin embargo de momento el enlace está caído.

¿Se puede cambiar de operadora de pensiones? Copiado!

Todos los afiliados a los regímenes de pensiones complementarias y de capitalización laboral podrán ejercer el derecho a transferirse hacia otra entidad libremente y sin costo alguno, siempre y cuando hayan cumplido con una permanencia mínima de seis meses calendario en una misma entidad.

Existen dos formas para solicitar el traslado:

1) Por medio de la Oficina Virtual de la CCSS: en la pestaña llamada “Afiliación OPC” se despliega la opción de “Libre transferencia”, allí el usuario puede seleccionar la nueva operadora a la que quiere pertenecer.

2) Presencialmente: en este caso el interesado se presentará personalmente o por medio de un apoderado en las oficinas de la entidad donde se encuentra afiliado actualmente o en las de la entidad a donde desee trasladarse.

Eso sí, si desea trasladarse debe tomar en cuenta que podría materializar posibles pérdidas. Debido a la caída de los mercados tras las recientes crisis mundiales, los rendimientos de las inversiones han sido negativos. Sin embargo, de momento esas pérdidas son nominales, no reales, pero al ordenar el traspaso estas sí se materlizarían así que no es recomendable trasladarse hasta que no se muestre una recuperación en las inversiones cuando la economía mundial se estabilice.

Inversión en el exterior de fondos de pensiones es un camino inevitable ante crecimiento del ROP

¿Qué debe tomar en cuenta a la hora de seleccionar una operadora? Copiado!

Si desea ejercer su derecho de libre transferencia, la Supen recomienda analizar estos seis rubros:

Rentabilidad: es la ganancia o beneficio que recibe por tener su dinero en una operadora a través de las inversiones que estas realicen. La rentabilidad se puede comparar en el estado de cuenta que las operadoras envían periódicamente y en las estadísticas disponibles en el sitio web de la superintendencia.

Según explica la Supen, el rendimiento que debe tomar en cuenta es la rentabilidad histórica del fondo. Puede ubicar esta información en la columna “ROP” y “rendimiento histórico”. Entre mayor sea el porcentaje indicado en esa columna mayor, será su beneficio futuro, dice la superintendencia.

Comisiones: es la cuota que la operadora le cobra por administrar su dinero. Al igual que la rentabilidad, esta información se puede comparar en el estado de cuenta que las operadoras envían periódicamente y en las estadísticas disponibles en el sitio web de la Supen.

Puede ubicar esta información en la columna “ROP” y “Comisión de administración sobre saldo”. Entre menor sea el porcentaje indicado en esa columna mayor será su beneficio futuro. Esta información se obtiene en el apartado de “Estadísticas”.

Servicio al cliente: La Supen asegura que su operadora debe darle una atención rápida, personalizada y satisfactoria en la resolución de sus trámites. También le recomienda tener en cuenta la manera en que el personal de la operadora le atiende, la forma de llevar a cabo los trámites, la capacidad para aclarar sus dudas y brindarle soluciones.

Información oportuna y clara: su operadora debe enviarle estados de cuenta periódicos y brindarle información del mercado de pensiones.

Uso de la tecnología: la Supen recomienda consultar si la operadora utiliza tecnología que le permita tener acceso oportuno a la información que requiere, como por ejemplo a través de su sitio web y el uso de dispositivos móviles.

Cobertura geográfica: tome en cuenta si la operadora le brinda accesibilidad a sus servicios a través de agencias, sucursales, o convenios institucionales cercanos a su conveniencia.