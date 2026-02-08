Finanzas

Conape aumentó su colocación crediticia en un 24% durante 2025; ciencia y tecnología recibieron la mayoría del financiamiento

La entidad colocó ¢52.775 millones en 2025 tras progresiva recuperación de caída pospandemia. Dirigió el 55% de los créditos a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática

Por Marcia Solano Miller

La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) aumentó el monto de su saldo de colocaciones crediticias en un 24% en el 2025 con respecto al año anterior, lo que representa una recuperación luego de la caída registrada durante y después de la pandemia.








