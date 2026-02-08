Conape aumentó su colocación crediticia en un 24% durante 2025; ciencia y tecnología recibieron la mayoría del financiamiento

La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) aumentó el monto de su saldo de colocaciones crediticias en un 24% en el 2025 con respecto al año anterior, lo que representa una recuperación luego de la caída registrada durante y después de la pandemia.

Además registró un incremento en la cantidad de operaciones o préstamos otorgados en un 31% para el mismo periodo.

La entidad ha pasado por años de contracciones en su actividad, especialmente los ocasionados por menores ingresos corrientes y por la pandemia de Covid-19. No obstante, en los últimos años ha logrado recuperar un mejor ritmo de colocaciones.

En su plan anual de gestión de crédito 2025, Conape hizo constar la meta institucional de alcanzar una colocación de ¢50.000 millones.

De acuerdo con información suministrada por el departamento de crédito de la entidad, a diciembre del año pasado se contabilizó un total de ¢52.775 millones, es decir, ligeramente por arriba del objetivo.

Un descenso en los ingresos aportados por el sistema bancario nacional en 2019 ocasionó que la institución optara por limitar las carreras aprobadas susceptibles de créditos, lo que derivó en una menor demanda entre marzo de ese año y mayo del siguiente.

Aunque esta limitación fue eliminada en mayo del 2020, la demanda no crecía de manera significativa. Además, fue el año en el que llegó la pandemia.

Si contrastamos el desempeño antes y después de ese escenario, los números son claros: en 2018 se llegaron a colocar ¢37.000 millones, mientras que para 2021 la cifra fue de ¢24.664.

Fue hasta 2023 que logró cerrar con un monto apenas superior a ¢38.060 millones, superando así la última cifra más alta (2018).

La recuperación continuó y finalizó 2024 con un resultado de ¢42.517 millones.

En los resultados anuales más recientes, del 2024 al 2025, el incremento siguió avanzando y el repunte entre esos dos años fue de 24% (¢10.258 millones).

Si pasamos a analizar la colocación por cantidad de créditos, los números también son contundentes: en 2021 fue de 3.821, en 2024 de 5.626 y 2025 cerró con 7.384 personas que recibieron fondos para estudiar.

Ciencia y tecnología recibieron más créditos

Las carreras vinculadas con ciencia y tecnología concentraron la mayor colocación de créditos el año pasado. En total, se otorgaron 4.027 de los 7.384 créditos aprobados, lo que equivale al cerca del 55% del total.

Dentro de este grupo, las ciencias de la salud, que incluyen Medicina, Enfermería, Microbiología y otras disciplinas, encabezaron la lista con 2.020 créditos. Les siguieron las ingenierías (1.305), las ciencias básicas (468) y, en menor proporción, los procesos de educación técnica (203) y los recursos naturales (31).

Las áreas asociadas con ciencias sociales, educación y formación general sumaron las 3.356 colocaciones restantes. De estas, 1.551 correspondieron a carreras de ciencias sociales, 1.020 a artes, letras y filosofía; 735 a educación y 50 a formación general. También hubo una asignada a una ampliación.

Un análisis de El Financiero, publicado en noviembre del año anterior con datos de 2024, estudió la cantidad de títulos otorgados por las universidades en el país, es decir, el número de carreras concluidas, separados por centros de estudio estatales y privados.

En el caso de las estatales, un 25% fueron de ciencias económicas, 20% de educación y 14% de ingeniería.

En las privadas, el 30% lo representaron los títulos de ciencias económicas, el 25% educación y el 14% ciencias de la salud.

Las estadísticas de Conape no tienen mayores diferencias en lo que se refiere a las carreras financiadas en años anteriores.

Aunque se trata de periodos distintos, lo que es posible apreciar es que las carreras con más personas graduadas no necesariamente son las más demandadas por las personas ante Conape para un eventual préstamo.

Pese a las diferencias, Conape tiene un plan para apoyar la formación en el área de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática.

Esta consiste en aplicar una tasa de interés diferenciada del 4%; 0,5 puntos porcentuales menos que las demás, como un estímulo para el estudio de ramas académicas consideradas de mayor empleabilidad.

Casi una cuarta parte de la cartera está morosa

La morosidad en la cartera de Conape muestra un comportamiento concentrado en atrasos de corto plazo.

Según la Sección de Cobros de la institución, en 2025 el 16% de las personas beneficiarias registró algún nivel de mora, mientras que el 84% se mantuvo al día en sus pagos.

Al desagregar por plazos, el mayor peso se ubica en los atrasos de entre uno y 30 días, que representan el 5,4% del total de la cartera. En los rangos siguientes, la proporción disminuye: los atrasos de 31 a 60 días alcanzan el 2,8% y los de 61 a 90 días, el 1,5%.

La mora superior a 90 días se sitúa en 1,4%. Este nivel es inferior al registrado en 2021, cuando alcanzó el 2,6%, lo que evidencia una reducción de 1,2 puntos porcentuales en los atrasos de mayor duración.

Durante el último año, el 5,2% de los créditos pasó a la etapa de cobro judicial, correspondiente a casos con incumplimientos prolongados en el tiempo, según los registros institucionales.

El desglose por carrera universitaria muestra diferencias en la composición del grupo moroso. Derecho concentró el 26% del total de personas en mora en 2024, seguido por Enfermería (23%), Arquitectura (19%) y Administración de Negocios (18%). En contraste, Farmacia registró la cifra menor en este renglón: 11%.