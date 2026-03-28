Finanzas

Conflicto en Medio Oriente posterga meta de inflación del Banco Central de Costa Rica

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El impacto del conflicto en el Medio Oriente comienza a sentirse en la economía del país variando la primera proyección: inflación.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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