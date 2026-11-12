¿Conviene pagar el marchamo a tasa cero en Costa Rica? Estos son los pros y contras

El pago del marchamo está vigente desde el 1 de noviembre de 2026 y todavía hay personas que no saben de dónde sacarán el dinero para cancelarlo.

Para quienes enfrentan esa situación, pagar a tasa cero puede parecer una solución inmediata: permite evitar el desembolso de todo el dinero de una sola vez y conservar efectivo en una época del año en la que se acumulan las compras de Navidad, vacaciones y otros gastos.

LEA MÁS: ¿Pegó el marchamo digital fuera del centro del parabrisas? ¡Cuidado! Esto es lo que debe hacer

Sin embargo, el beneficio de hoy tiene una contraparte.

Aunque no pague intereses ni comisiones, el consumidor tendrá que destinar parte de sus ingresos mensuales al marchamo durante los próximos tres, seis, nueve o hasta doce meses.

El dinero que no salió hoy de su cuenta comenzará a salir, poco a poco, de cada salario o quincena.

Por eso, antes de escoger esta modalidad, la pregunta no debería ser únicamente si el financiamiento tiene una tasa de interés de 0%.

También conviene preguntarse cuánto dinero tendrá que sacar cada mes de su presupuesto, cuánto tiempo estará comprometido y si esa nueva cuota puede convivir con las demás obligaciones financieras del hogar.

Marchamo a tasa cero una opción que debe pensarse bien. (REDACCIÓN EF/Redacción EF)

“Más que recomendar una única alternativa, promovemos que cada persona evalúe su situación financiera y tome una decisión informada. Si cuenta con el dinero ahorrado para cubrir el marchamo, esta suele ser la opción más conveniente. Si no dispone del monto completo y el pago de contado podría afectar significativamente su liquidez o fondo de emergencia, una modalidad de Tasa Cero puede ayudarle a administrar mejor el flujo de efectivo, evitando costos financieros adicionales siempre que se cumpla con las condiciones del programa”, aseguró Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas BAC.

Agregó que la recomendación ideal es que todas las personas planifiquen con anticipación estos gastos programados, como el marchamo y el pago de impuestos, entre otros y para eso es importante que las personas tengan ahorros programados.

Para entenderlo con un ejemplo, si una persona debe pagar ₡400.000 de marchamo, puede cancelarlos hoy y quedarse inmediatamente con menos efectivo disponible o dividir ese monto en 12 meses a tasa cero.

En el segundo escenario no pagará intereses, pero tendrá que incorporar una cuota aproximada de ₡33.333 mensuales a su presupuesto durante un año.

La tasa cero, entonces, no hace que el marchamo sea más barato. Lo que hace es cambiar el momento en que el consumidor siente el impacto financiero.

Elizabeth Araya, jefe de Operativa de Captaciones del BCR, aseguró que el marchamo es un gasto que todos los años sabemos que llega en diciembre, por eso, lo ideal desde las finanzas personales es pagarlo de contado con un ahorro que se haya ido separando durante el año, por ejemplo, apartando cada mes una doceava parte de su monto estimado.

Cuando la persona ya cuenta con ese dinero, pagar de contado es la opción más sencilla y evita sumar un compromiso adicional.

Principal beneficio

La gran ventaja que tienen las personas con la tasa cero es conservar su liquidez durante diciembre, pero es importante que no se gaste todo el dinero en ese mes, ya que enero y febrero suelen traer matrícula, útiles, uniformes y otros gastos relacionados con la educación.

“El pago del marchamo es uno de los gastos que más peso tiene en las finanzas familiares cada cierre de año, por eso, la alternativa de pagar en cuotas sin intereses puede apoyar la planificación financiera porque las cuotas son fijas y la persona conoce cuánto debe pagar durante el plazo elegido. Es una opción que puede aliviar el presupuesto mensual cuando se usa con orden, se cumplen las fechas de pago y el monto se ajusta a la capacidad de pago”, explicó Berny Chavarría, director de Medios de Pago de DAVIbank.

LEA MÁS: Marchamo 2027: consulte cuánto debe pagar y los detalles del seguro adicional que incluyó el INS

Agregó que antes de escoger un plazo, la persona debería calcular cuánto representa cada cuota mensual y revisar si la puede asumir de acuerdo con los ingresos y gastos recurrentes del hogar.

“Lo importante es que pueda asumirla sin afectar obligaciones esenciales como vivienda, alimentación, transporte, educación o ahorro”, destacó.

Antes de decir sí a la tasa cero, revise su presupuesto

Un aspecto importante para prevenir los riesgos es revisar cuánto de su ingreso total le queda disponible para pagar la cuota mensual de su marchamo.

Esto solo lo puede hacer haciendo un presupuesto y estableciendo primero los gastos esenciales: vivienda, alimentación, servicios, transporte, educación, seguros y otros compromisos necesarios.

El siguiente paso es descontar todas las cuotas que ya tiene: préstamos, tarjetas, compras a plazo y otras obligaciones financieras.

Una vez realizado esto, determinará si el monto que queda de saldo se puede ajustar a su presupuesto sin sacrificarse.

Elizabeth Araya, jefe de Operativa de Captaciones del Banco de Costa Rica, manifestó que, como referencia general, recomiendan que la suma de todas las cuotas de deuda del hogar —incluyendo vivienda, vehículo, préstamos, tarjetas y compras a plazo— no supere entre el 30% y el 35% del ingreso neto mensual, es decir, del ingreso después de cargas sociales e impuestos.

“Dentro de ese total, las deudas de consumo, como compras financiadas y saldos de tarjetas, idealmente no deberían superar entre el 10 % y el 15 % del ingreso neto”, aseguró.

Aclaró que estos porcentajes son una guía, no una regla absoluta.

Por último, todos los representantes de las entidades concuerdan en que la diferencia está en el propósito: la tasa cero puede utilizarse para administrar mejor el flujo de efectivo, pero no debería convertirse en una forma de gastar más dinero del que realmente se puede pagar.

“Hoy muchos clientes tienen también muy poco tiempo y es por eso que hemos tratado de implementar un trámite rápido y ágil para pedir la tasa cero y para pagar el marchamo en general”, aseguró Mario Roa, subgerente general de Negocios del Banco Popular.

¡Cuidado: su decisión le puede salir más cara!

Claudia Salas, directora de Emisión Comercial y Operaciones del BN, mencionó que el principal riesgo de utilizar la tasa cero no está necesariamente en el financiamiento del marchamo, sino en lo que ocurre cuando esa nueva cuota se suma a otras obligaciones financieras que ya existen.

“Cuando una persona mantiene otras compras financiadas o saldos pendientes en sus tarjetas de crédito, una nueva cuota, aunque sea con BN Tasa Cero, puede reducir su capacidad de pago y afectar su flujo de efectivo mensual”, destacó.

Por esta razón, agregó, antes de financiar el marchamo, es importante que el consumidor evalúe el total de sus compromisos financieros, incluyendo préstamos, tarjetas de crédito y otros gastos recurrentes.

“Asimismo, debe considerar que el monto financiado ocupará parte de la línea de crédito disponible de la tarjeta durante el plazo seleccionado, lo que podría limitar su capacidad para realizar nuevas compras o enfrentar imprevistos”, aseguró.

¿Dónde pagar el marchamo 2027 a tasa cero? Esto ofrece cada banco

Las entidades financieras ofrecen diferentes plazos para financiar el marchamo, así como promociones, premios y beneficios adicionales. Estas son las principales condiciones de cada opción:

Banco Popular | BP Tasa Cero Marchamo

Plazos: 3, 6, 9 y 12 meses, según las condiciones del programa.

3, 6, 9 y 12 meses, según las condiciones del programa. Beneficio: cuotas iguales al 0% de interés.

cuotas iguales al 0% de interés. Canales: oficinas comerciales de todo el país, Banca Fácil y App BPDC.

oficinas comerciales de todo el país, Banca Fácil y App BPDC. Promoción: ₡30 millones en premios: un premio de ₡20 millones y 20 premios de ₡500.000.

DAVIbank | Tasa cero y Pegá el brinco

Plazos: 3, 6, 9 y 12 meses.

3, 6, 9 y 12 meses. Beneficio: 0% de interés y 0% de comisión.

0% de interés y 0% de comisión. Requisito: tarjeta de crédito DAVIbank activa, al día y con límite disponible.

tarjeta de crédito DAVIbank activa, al día y con límite disponible. Promoción Pegá el brinco: para pagos por Banca en Línea a 3, 6 o 9 meses, permite comenzar a pagar las cuotas después del tercer mes. Esta alternativa puede ser útil para quienes concentran varios compromisos financieros al cierre del año y prefieren trasladar el inicio del pago de las cuotas a un periodo con menor presión sobre sus ingresos.

para pagos por Banca en Línea a 3, 6 o 9 meses, permite comenzar a pagar las cuotas después del tercer mes. Esta alternativa puede ser útil para quienes concentran varios compromisos financieros al cierre del año y prefieren trasladar el inicio del pago de las cuotas a un periodo con menor presión sobre sus ingresos. Premios: una BMW iX2 100% eléctrico 2027, un premio de ₡5 millones y dos premios de ₡2,5 millones.

una BMW iX2 100% eléctrico 2027, un premio de ₡5 millones y dos premios de ₡2,5 millones. Cada marchamo pagado con tarjeta de crédito DAVIbank generará una acción electrónica; al financiarlo a 3, 6 o 9 meses, el cliente recibirá 10 acciones, mientras que al elegir un plazo de 12 meses obtendrá 50.

Adicional: nuevos clientes que soliciten una tarjeta y la utilicen para pagar el marchamo recibirán un bono de ₡50.000, sujeto a las condiciones de la campaña.

BAC | Tasa Cero

Plazos: 3, 6 y 12 meses.

3, 6 y 12 meses. Beneficio: 0% de interés y 0% de comisión.

0% de interés y 0% de comisión. Requisito: tarjetas de crédito BAC con límite disponible.

tarjetas de crédito BAC con límite disponible. Promoción: quienes paguen durante noviembre pueden realizar el primer pago dos cortes después.

quienes paguen durante noviembre pueden realizar el primer pago dos cortes después. Premios: sorteos exclusivos para quienes paguen durante noviembre, con acciones adicionales para participar.

Banco Nacional | BN Tasa Cero

Plazos: 3, 6, 9 y 12 meses.

3, 6, 9 y 12 meses. Beneficio: 0% de interés, comisiones, cargos administrativos y seguros.

0% de interés, comisiones, cargos administrativos y seguros. Requisito: tarjeta de crédito activa y saldo disponible suficiente para cubrir el marchamo completo.

tarjeta de crédito activa y saldo disponible suficiente para cubrir el marchamo completo. Monto máximo: no existe un límite específico; depende del crédito disponible en la tarjeta.

no existe un límite específico; depende del crédito disponible en la tarjeta. Canales: Banca en Línea, BN Móvil, oficinas, BN Servicios y puntos de venta Walmart.

Banco de Costa Rica (BCR) | Plan BCR 0%