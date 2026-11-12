Finanzas

¿Conviene pagar el marchamo a tasa cero en Costa Rica? Estos son los pros y contras

Tomar esta decisión puede darle un alivio inmediato, pero también afectar su liquidez en el mediano plazo y aumentar el riesgo de acumular cuotas.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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El pago del marchamo está vigente desde el 1 de noviembre de 2026 y todavía hay personas que no saben de dónde sacarán el dinero para cancelarlo.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.