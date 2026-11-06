Finanzas

¿Pegó el marchamo digital fuera del centro del parabrisas? ¡Cuidado! Esto es lo que debe hacer

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Si usted ya pagó el marchamo del 2027, recibió el nuevo adhesivo digital y lo pegó en el parabrisas, pero después descubrió que no lo colocó en el centro, cerca del retrovisor, tenga cuidado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PersonasMarchamo digitalINSMotocicletasVehículos
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.