¿Pegó el marchamo digital fuera del centro del parabrisas? ¡Cuidado! Esto es lo que debe hacer

Si usted ya pagó el marchamo del 2027, recibió el nuevo adhesivo digital y lo pegó en el parabrisas, pero después descubrió que no lo colocó en el centro, cerca del retrovisor, tenga cuidado.

No se apresure a despegarlo para cambiarlo de posición.

La razón es sencilla: la Policía de Tránsito confirmó que no existe una multa por el lugar exacto donde se coloque el marchamo digital, siempre que no afecte la visibilidad del conductor.

Además, intentar retirarlo para llevarlo al lugar recomendado por el Instituto Nacional de Seguros (INS) podría convertirse en un problema mayor, ya que la nueva etiqueta cuenta con un mecanismo de seguridad que provoca su destrucción si se intenta despegar.

El nuevo marchamo digital utilizará una etiqueta con vigencia de hasta 10 años y enviará el derecho de circulación en formato digital. (INS/INS)

“No existe multa por el lugar donde se pegue el marchamo. El conductor debe de pegarlo en cualquiera de las cuatro esquinas del parabrisas delantero y donde no exista ningún obstáculo para la visibilidad del conductor”, indicó Erick Calderón, director de la Policía de Tránsito.

El INS recomienda ponerlo en el centro

Como parte de la implementación del nuevo marchamo digital, el INS recomendó colocar la etiqueta en la parte interior del parabrisas, preferiblemente en la parte superior central, cerca del retrovisor.

El objetivo es que el adhesivo quede en un espacio despejado y alejado de materiales metálicos.

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El adhesivo del marchamo digital está diseñado para permanecer instalado en el vehículo durante varios años y cuenta con un mecanismo de seguridad.

Por eso, una vez colocado, no debe retirarse ni cambiarse de posición.

Si el propietario intenta despegarlo del parabrisas, la etiqueta puede autodestruirse y reponerla le costará ¢1.200 colones, según confirmó el INS.

¿Cómo pegar correctamente el marchamo digital?

Conozca cómo y cuál es el punto correcto para pegar el nuevo marchamo digital 2027. (Redacción EF/Redacción EF)

¿Qué ocurre si tengo que cambiar el parabrisas?

En caso de que el parabrisas se rompa o deba ser sustituido, el adhesivo también podría resultar afectado.

Como el dispositivo no está diseñado para despegarse y trasladarse a otro vidrio, el propietario deberá solicitar una reposición.

Este trámite debe realizarse ante el Instituto Nacional de Seguros (INS).

El propietario registral del vehículo o una persona autorizada podrá realizar la gestión correspondiente.

En caso de que el parabrisas se rompa o deba ser sustituido, el adhesivo también podría resultar afectado. (Jose Cordero/Jose Cordero)

El mismo sticker podrá utilizarse durante varios años

El marchamo digital incorpora un chip que permitirá avanzar hacia un sistema electrónico para verificar si el vehículo se encuentra al día con el derecho de circulación.

A diferencia de años anteriores, el adhesivo no tendrá que cambiarse cada año.

La etiqueta colocada en el vehículo para el 2027 podrá permanecer instalada durante hasta 10 años, salvo que se dañe o sea necesario cambiar el parabrisas, entre otras situaciones.

A partir de los siguientes períodos, el propietario deberá realizar el pago correspondiente, mientras la información del sistema se actualizará.

Ya no será necesario portar el documento impreso

Otro de los cambios es que los conductores ya no tendrán que portar el derecho de circulación impreso que tradicionalmente se entregaba junto con el sticker.

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La Policía de Tránsito podrá verificar, mediante sus dispositivos electrónicos y con base en la información del vehículo, si este se encuentra al día con el pago.

¿Dónde deben pegarlo los dueños de motocicletas?

Las motocicletas no utilizan el nuevo marchamo digital; continúan utilizando el formato tradicional de calcomanía y documento físico.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) mantiene a las motos con el método de siempre mientras se realizan pruebas piloto para evaluar si el chip y el adhesivo digital resisten la intemperie (lluvia, sol y lavado).