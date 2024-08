Coopeservidores: 13 respuestas para entender qué ha pasado y qué sigue

Luego de casi tres meses desde que Coopeservidores fue intervenida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), ya se ha esclarecido una buena parte (aunque no todo) de qué va a pasar con la cooperativa y sus clientes. Repasamos qué se sabe hasta el momento y qué falta por aclararse.

Proceso de resolución de Coopeservidores avanzó con el traslado del "banco bueno" al Banco Popular. (Albert Marín)

¿Qué pasó con Coopeservidores?

El 13 de mayo pasado el Conassif decidió intervenir Coopeservidores por las siguientes razones:

Poco más de un mes después, el 21 de junio, el Conassif, por recomendación de la interventoría, acordó que la cooperativa era inviable financieramente y ordenó el inicio de un proceso de resolución.

¿Por qué es inviable?

Según dio a conocer Marco Hernández, exinterventor de Coopeservidores y administrador del proceso de resolución, alrededor de un 20% de la cartera crediticia se había deteriorado fuertemente. Esto hizo que la cooperativa tuviera que aumentar sus estimaciones a tal punto de que los activos de la cooperativa llegaron a ser insuficientes para cubrir todas sus obligaciones.

¿Por qué se deterioró la cartera?

Según Hernández, el deterioro responde a la combinación de unos deudores con menor capacidad de pago por la pandemia junto a una administración que, en lugar de reclasificar esas operaciones como morosas, aplicó una serie de prórrogas masivas no reportadas.

Cuando se aplican este tipo de prórrogas, la entidad está obligada a reportarlas y readecuar su calificación, lo cual genera mayores estimaciones. Las estimaciones son provisiones que los intermediarios financieros establecen para cubrir posibles pérdidas futuras debido a un hipotético impago de los préstamos otorgados. Cuanto peor calificada está su cartera, más altas deben ser las provisiones. Este rubro se le descuenta a los activos de la entidad.

¿Hay culpables?

Todavía no hay culpables, por lo menos no con nombres; tampoco detenidos. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual le confirmó a este medio el 1°. de agosto que el caso de Coopeservidores acumula dos expedientes y, hasta este momento, no se habían detenido personas por la causa.

Sin embargo, los reguladores sí han señalado a la alta gerencia y al consejo administrativo (el equivalente a la junta directiva de una cooperativa) como posibles responsables. “Aquí estamos frente a una situación donde tanto el consejo de administración como la alta gerencia, que son los responsables de administrar la entidad, no lo hicieron adecuadamente, pero no solo no lo hicieron adecuadamente, sino que ocultaron información”, dijo Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) el 21 de junio.

Durante la intervención se despidió sin responsabilidad general a Óscar Hidalgo, gerente general de la cooperativa.

¿Cómo se aplicó el proceso de resolución?

Dada su inviabilidad, el Conassif acordó que se aplicara un proceso de resolución. Este procedimiento está dividido en dos partes: el “banco bueno” y el “banco malo”. El primero estaba conformado por un 80% de los activos de mejor calidad de la cooperativa, mientras que el segundo era el porcentaje restante de los activos menos atractivos.

La intención era que el banco bueno fuera absorbido por una entidad financiera solvente con fin de que también honrara el dinero de los depositantes de la cooperativa. El banco malo, en cambio, se trataría de vender en partes por medio de un fideicomiso.

¿Qué pasó con el banco bueno?

El 31 de julio el Conassif comunicó que el 80% del banco bueno (alrededor de un 64% de los activos totales de Coopeservidores) será asumido por el Banco Popular, además de todos los pasivos (ahí vienen los depositantes).

¿Qué pasará con los depositantes?

El destino de los depósitos varía dependiendo de su tamaño. Si una persona tiene ¢6 millones o menos, el Banco Popular le honrará el 100% de su dinero. Si tiene más de ¢6 millones, se le honrará hasta ese monto, pero a todo lo que esté por encima se le aplicará un recorte de alrededor del 50%.

Esto significa que, por ejemplo, si una persona tiene ¢8 millones en depósitos (independientemente de si son a la vista o plazo) se les honrará ¢6 millones, mientras que a restante se le recortará la mitad, haciendo que, en total, el Popular le honre ¢7 de los ¢8 millones.

Estos montos se garantizan por persona física o jurídica, no por instrumento.

¿Cuándo y cómo recibirán su dinero?

Según anunció el banco, el resolutor de Coopeservidores será quien comunicará a cada cliente el detalle de las cuentas y cuantías que serán devueltas.

Hernández mencionó el 31 de julio que el proceso de transferir activos y pasivos puede tardar hasta dos meses, pero que existe la posibilidad de que algunas personas reciban su dinero antes de que termine el traslado.

El Popular anunció que a las personas que ya son clientes del banco y mantenían ahorros a la vista en la cooperativa por ¢6 millones o menos se les devolverá el dinero a partir del 28 de agosto en sus cuentas. Si no son clientes del Popular, serán atendidos en una oficina comercial según la residencia indicada por el proceso de resolución de Coopeservidores.

“La fecha, hora y oficina asignada para cada cliente les será informada por correo email o puede consultarla mediante el chatbot que encontrará en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales y al número 800-8266692″, indica un documento explicativo disponible en el sitio web del Banco Popular.

Conassif mencionó que el 97% de los clientes de la cooperativa tienen menos de ¢6 millones, mientras que cerca de 5.500 personas superan ese umbral.

El proceso de recuperación de quienes tienen más de ¢6 millones iniciará a partir del próximo 16 de septiembre, según explicó Gina Carvajal, gerenta general del Popular, el pasado 5 de agosto.

Si su dinero está depositado a plazo (en un CDP, por ejemplo), el Popular comunicó que el banco mantendrá las mismas condiciones de plazo, tasa y frecuencia de pago que el resolutor comunique. Hernández ha mencionado en reiteradas ocasiones que dichas condiciones serán las mismas a las que el cliente había pactado con la cooperativa.

En esta nota se explica con mayor detalle este proceso.

También puede consultar el siguiente documento con preguntas y respuestas sobre cómo operará el banco:

¿Por qué se hace un recorte a los depósitos?

La regulación costarricense determina que el máximo que puede ser garantizado en un proceso como el actual es de ₡6 millones. El restante se le hace un recorte porque el banco solo honra lo que los activos que absorbió le permiten pagar. Es decir, el 80% del banco bueno que aceptó el Popular alcanza para devolver los ₡6 millones garantizados más un 50% del monto no garantizado.

El recorte podría ser más favorable para los deudores si el proceso de resolución logra vender el 20% restante del banco bueno que no tomó la entidad solvente, pero para eso habrá que esperar. Hernández le comentó a este medio que las negociaciones con otras entidades interesadas en adquirir el restante del banco bueno podrían durar alrededor de dos semanas.

¿Qué va a pasar con los deudores?

No todos los deudores de Coopeservidores serán clientes del Popular, ya que no se trasladará la cartera de crédito completa. Según dio a conocer el banco el pasado 5 de agosto, la entidad absorberá 49.116 operaciones de crédito.

Si será trasladado se contactarán con usted para informarle.

Las condiciones de tasa y plazo serán las mismas a la que el cliente había pactado originalmente con Coopeservidores. Sin embargo, las condiciones de las pólizas deberán revisarse, según comunicó el Popular.

En el documento incrustado anteriormente también hay más respuestas sobre qué pasará con los préstamos y deudores.

Los deudores que no fueron trasladados al Popular deberán seguir pagando en Coopeservidores mientras continúa el proceso de resolución.

¿Qué va a pasar con el capital social?

El capital social es considerado como un depósito no garantizado, así que el Banco Popular no se encargará de devolverlo. Además, es un saldo de baja prioridad de repago.

Cuando finalizó la intervención de Coopeservidores, Hernández mencionó que el capital social había sido consumido en su totalidad por los pasivos de la entidad. Cuánto se devolverá de este dependerá del éxito que tenga el proceso de resolución, pero como se mencionó anteriormente, es una devolución de baja prioridad, así que puede que ni siquiera llegue a darse.

Según le mencionó Bernardo Alfaro, exsuperintendente de Entidades Financieras, a este medio en junio pasado, es común que el capital social no se pueda recuperar.

Hernández confirmó el 31 de julio que el capital social de quienes renunciaron a la cooperativa antes de la intervención recibirá el mismo destino de quienes todavía están afiliados. “Es porque la ley establece que aquellos asociados que renuncien a la cooperativa tienen que participar también de las pérdidas del ejercicio económico (periodo fiscal) en el que renunciaron. En virtud de que el capital aquí estaba prácticamente consumido, entonces estos asociados que renunciaron serán tratados igual que los asociados que no habían renunciado”, dijo el exinterventor.

¿Qué va a pasar con los empleados y las sucursales?

Los empleados de Coopeservidores serán liquidados eventualmente cuando termine el proceso de resolución. De los 617 colaboradores que habían cuando inició la intervención, al 31 de julio quedaban 355 activos.

Las sucursales también irán cerrando paulatinamente. De momento se han cerrado 13 sucursales y solo quedan abiertas las de Pérez Zeledón, Oficinas Centrales (325 metros norte del Hospital Nacional de Niños) y Rohrmoser.

¿Qué sigue para Coopeservidores?

Todavía falta que se oficialice de cuánto será el recorte de los depósitos no garantizados. El Conassif dijo que será de alrededor de un 50%, sin embargo, ese número se sabrá con precisión hasta que se termine el traslado de activos y pasivos al Popular.

La administración del proceso de resolución busca colocar el restante 20% del banco bueno que no absorberá el Popular en más entidades financieras. Si logra colocarse, el porcentaje de recorte de los depósitos no garantizados será menor, pero ya no será el Popular el que responda por ese adicional sino la entidad que se ofrezca a absorber los activos sobrantes. Si no se encuentran entidades interesadas, ese porcentaje del banco bueno pasará al fideicomiso del banco malo.

Al 31 de julio, Hernández confirmó que el proceso del banco malo aún no había arrancado pues todavía no se ha acordado cuál entidad financiera será el fiduciario. Esta figura tiene hasta junio del 2024 para tratar de vender todo lo que pueda de los activos restantes de Coopesrvidores para disminuir el recorte de los fondos no garantizados. Todo lo que no logré vender tendrá que irse a un proceso concursal (solicitud de quiebra).