Crecimiento económico será de 3,8% durante el 2026, estima el Banco Central

La economía costarricense crecerá 3,8% durante el 2026, una estimación más optimista que la que tenía el Banco Central en su última revisión de política monetaria, que era de 3,5%.

Este crecimiento en la producción está impulsado por la demanda interna, confirmó Róger Madrigal, presidente del Banco Central.

Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica. (Sergio Morales/Sergio Morales)

El consumo de los hogares se estima que rondará el 4%, cifra muy parecida a la del año anterior cuando fue de 3,8%.

El principal factor que está incidiendo es el crecimiento en el ingreso personal disponible, que está creciendo 3,8%.

Al consultarle que si existe un efecto de la baja en el desempleo, Madrigal no quiso comprometerse a decir que esa fuera una causa.

También, descartó que se debe a que las personas tengan mayores ingresos al estarse sumando al empleo informal.

Para el 2027, se estima que la economía crecerá 4%, cifra que supera el 3,8% que se había dado en la última revisión de política monetaria por parte del Banco Central, en octubre.

Al efecto positivo de la demanda interna se uniría la recuperación gradual de las exportaciones, en particular de los servicios.

Durante el año 2025, el crecimiento de la economía fue de 4,6% impulsado por la mayor demanda interna (consumo de los hogares e inversión), así como una mayor demanda externa de productos manufacturados. Esto se traduce en una aceleración del crecimiento en comparación con el 2024 (4,1%) y un incremento versus lo esperado en octubre del año pasado (4,2%).

Los resultados se dan pese a que existieron conflictos geopolíticos, aumento en barreras comerciales, una desaceleración de los precios de alimentos a nivel mundial y una reducción del componente energético.