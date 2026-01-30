Finanzas

Crecimiento económico será de 3,8% durante el 2026, estima el Banco Central

La proyección supera a la que se esperaba en octubre del año pasado y se da porque se espera un alza en el consumo de los hogares.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La economía costarricense crecerá 3,8% durante el 2026, una estimación más optimista que la que tenía el Banco Central en su última revisión de política monetaria, que era de 3,5%.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Banco CentralConsumo de los hogarescrecimientoInflaciónCrecimiento
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.