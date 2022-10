¿Cuál es la Operadora de Pensiones más rentable del país y cuál tiene menores rendimientos? Resultados dependen del plazo de análisis

¿Cuál es la Operadora de Pensión Complementaria (OPC) más rentable del país? Esta es una pregunta que debería levantar los oídos de más de un trabajador; las OPC son, a final de cuentas, quienes se encargan de administrar —y en el proceso hacer crecer— el dinero para enfrentar nuestra vejez.

Actualmente el país cuenta con seis operadoras que invierten los aportes: Popular Pensiones, BCR Pensiones, BAC Pensiones, BN Vital, Vida Plena y la OPC de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Estas entidades, si bien pueden tener diferentes estrategias de inversión en cuanto a plazos, riesgos, mercados, monedas, etc., todas se mueven más o menos al mismo ritmo: caen y suben según los vaivenes del mercado nacional e internacional. Es decir, difícilmente una operadora vivirá una época de vacas flacas al mismo tiempo que otra ve engordar a su ganado.

Por lo menos esa ha sido ha sido la tendencia histórica y responde, en cierta medida, a cómo la Superintendencia de Pensiones (Supén) ha delimitado el rancho de este sector y a que en el mercado local hay, básicamente, solo dos grandes emisores de títulos: el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica, esto se traduce en una poca variedad de oferta para invertir.

Pese a este espejo en el que se mueven las OPC, hay entidades que han logrado, dentro de la misma gran tendencia, separarse del resto y registrar mejores rentabilidades. Para este reportaje se tomará en cuenta la rentabilidad real del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) debido a que es el fondo más grande que tienen las OPC: pesa alrededor de un 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Actualmente, con datos a agosto de 2022, la operadora con la mejor rentabilidad histórica es la OPC de la CCSS, con un rendimiento del 5,74%. Junto con Vida Plena (5,53%), hacen una especie de carrera de dos caballos por encima de las demás, separándose alrededor de medio punto porcentual (p. p.) de la tercera en la lista: BN Vital (5,04%).

El orden restante es el siguiente: BCR Pensiones, Popular Pensiones (ambas en 5,03%) y BAC Pensiones (4,79%). Si bien, como se mencionó anteriormente, siguen las mismas tendencias, la brecha entre la mejor y peor rentabilidad es de prácticamente un punto porcentual, aspecto que tiene un peso considerable una vez llegue el momento de pensionarse.

La OPC de la Caja no siempre fue la más rentable del país, de hecho se trata de un repunte después de la caída de los mercados en la recesión de 2008 y 2009, pues anterior a estas fechas contaba, en cambio, con la peor rentabilidad. También hay que tomar en cuenta que para entonces los fondos del ROP todavía eran muy jóvenes y presentaban rentabilidades más altas, en parte, porque el país era más riesgoso (a mayor riesgo, mayor premio) y los mercados internacionales estaban menos explorados.

Hector Maggi, gerente general de la OPC-CCSS, argumenta que los rendimientos históricos vienen de una gestión más agresiva a largo plazo, especialmente a inicios del sistema. Adicionalmente, un portafolio más pequeño que el resto les permitió ajustar las inversiones según las necesidades del fondo con mayor facilidad que el resto de las operadoras. La OPC de la Caja tiene apenas un 0,2% del total de afiliados del ROP.

Cambios recientes Copiado!

Estos son los rendimientos históricos, pero cuando se toma en cuenta solo el pasado reciente, específicamente los últimos cinco años, el orden cambia en dos posiciones. La OPC de la Caja, la cual se llevaba el primer lugar en la tabla histórica, cae hasta el penúltimo lugar con una rentabilidad del 4,92%.

Popular Pensiones, por su parte, se levanta como la más rentable con una ventaja considerable: para agosto de 2022 registró 6,21% de rentabilidad, 0,75 p. p. por encima de la segunda con mejores resultados: Vida Plena y 1,58 p. p. arriba de BAC Pensiones, el último lugar.

Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones, atribuye esa remontada a un cambio en la estrategia. Según explica, durante los primeros años del ROP la operadora tuvo una aproximación más conservadora en el mercado local, sin embargo a partir del 2017 esa estrategia se cambia por una de penetración en los mercados internacionales.

Tanto para Porras como para Édgar Robles, exsuperintendente de Pensiones, haber salido al extranjero antes que el resto (y antes de que se cayeran los mercados internacionales) le dio a Popular un colchón por encima de las demás operadoras, las cuales emigraron más fuertemente hasta alrededor del 2020.

Vida Plena podría considerarse la más constante de las OPC: tanto en los resultados históricos como en los de los últimos cinco años se mantiene en el segundo lugar, además muestra poca variación porcentual entre ambos resultados; apenas 0,7 p. p. separan los números históricos de los de los últimos cinco años. Aún así, su distanciamiento con el tercer lugar, BN Vital (5,22%), es menor: 0,24 p. p.

El resto de operadoras se acomodan en el siguiente orden: BCR Pensiones, OPC-CCSS (ambas en 4,92%) y BAC Pensiones (4,63%).

¿Pesa más la rentabilidad histórica o la de los últimos cinco años? Copiado!

Las operadoras de pensiones son entidades que están constituidas para pensar siempre en el largo plazo, por eso suelen pesar tanto los resultados históricos, especialmente cuando el ROP ya cumplió más de dos décadas y, por ende, la muestra ya se volvió mucho más representativa.

Sin embargo, los resultados recientes también son importantes, ya que las rentabilidades pasadas no aseguran un mejor futuro. Para el exsuperintendente Robles, incluso podría pesar más la rentabilidad de los últimos cinco años que la del registro completo: “A mí me parece, como cliente, que si la operadora es muy buena históricamente, pero se me está quedando atrás, ¿qué más te cuento?, ya está”.

Pese a lo tentador que puede ser el corto plazo, la recomendación es no fijarse demasiado en las rentabilidades menores a las de cinco años por ese mismo factor largoplacista que deben tener los fondos de pensión. También es importante recordar que, si bien las rentabilidades negativas pueden asustar —como las que vivió el país en 2008 y como las que se han presentado en 2022— cambiarse de operadora durante esos momentos es de las peores decisiones que puede tomar, pues convertiría rentabilidades negativas contables en pérdidas reales.