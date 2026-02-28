Finanzas

Cuenta regresiva para el pago del impuesto sobre la renta en Costa Rica: capacítese gratis aquí

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El próximo martes 3 de marzo, de 6:00 p.m. a 7:15 p.m., se realizará una capacitación en modalidad 100% virtual para contribuyentes, contadores, estudiantes y público interesado.








