Cuenta regresiva para el pago del impuesto sobre la renta en Costa Rica: capacítese gratis aquí

El próximo martes 3 de marzo, de 6:00 p.m. a 7:15 p.m., se realizará una capacitación en modalidad 100% virtual para contribuyentes, contadores, estudiantes y público interesado.
La idea es orientar a los contribuyentes sobre el cierre fiscal y el uso correcto de los nuevos formularios disponibles en la plataforma Tribu-CR.
El enlace de acceso es: https://zoom.us/j/97673502399.
El encuentro es organizado por la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad Fidélitas, en alianza con Alegra.com, y contará con la participación de Rolando Arguedas Chaves, profesional en Contaduría Pública con más de 22 años de experiencia en gestión financiera, cumplimiento tributario y aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.
Jahzeel Cordero, docente de Contaduría Pública de la Universidad Fidélitas, señaló que este tipo de iniciativas forma parte del compromiso institucional con la actualización normativa y el fortalecimiento del vínculo entre la academia y el sector empresarial.
Por su parte, Miguel Hervas, country manager de Alegra.com en Costa Rica, destacó que el espacio busca acompañar a los contribuyentes en un momento clave del calendario fiscal.
“Este webinar es una oportunidad para brindar claridad y herramientas prácticas para cumplir correctamente con las obligaciones tributarias. Creemos en el valor de las alianzas entre empresa privada y academia para democratizar el acceso al conocimiento, fortalecer la educación fiscal y apoyar la digitalización de los empresarios”, indicó.