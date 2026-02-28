Cuenta regresiva para el pago del impuesto sobre la renta en Costa Rica: capacítese gratis aquí

El próximo martes 3 de marzo, de 6:00 p.m. a 7:15 p.m., se realizará una capacitación en modalidad 100% virtual para contribuyentes, contadores, estudiantes y público interesado.

La idea es orientar a los contribuyentes sobre el cierre fiscal y el uso correcto de los nuevos formularios disponibles en la plataforma Tribu-CR.

El enlace de acceso es: https://zoom.us/j/97673502399.

El encuentro es organizado por la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad Fidélitas, en alianza con Alegra.com, y contará con la participación de Rolando Arguedas Chaves, profesional en Contaduría Pública con más de 22 años de experiencia en gestión financiera, cumplimiento tributario y aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.

Hacienda exige declarar y pagar el Impuesto sobre las Utilidades antes del 16 de marzo. Estas son las sanciones y recomendaciones clave. (Canva /Canva)

Jahzeel Cordero, docente de Contaduría Pública de la Universidad Fidélitas, señaló que este tipo de iniciativas forma parte del compromiso institucional con la actualización normativa y el fortalecimiento del vínculo entre la academia y el sector empresarial.

Por su parte, Miguel Hervas, country manager de Alegra.com en Costa Rica, destacó que el espacio busca acompañar a los contribuyentes en un momento clave del calendario fiscal.

“Este webinar es una oportunidad para brindar claridad y herramientas prácticas para cumplir correctamente con las obligaciones tributarias. Creemos en el valor de las alianzas entre empresa privada y academia para democratizar el acceso al conocimiento, fortalecer la educación fiscal y apoyar la digitalización de los empresarios”, indicó.