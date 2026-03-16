Declaración de renta no es el punto final: Hacienda puede detectar errores hasta cuatro años después. Vea cómo protegerse

Presentar la declaración del impuesto sobre la renta antes de la fecha límite del 16 de marzo representa un paso fundamental en el cumplimiento fiscal, pero no marca el cierre definitivo del proceso.

Es altamente recomendable que los contribuyentes mantengan su documentación organizada, ya que la Dirección General de Tributación posee la potestad legal y las herramientas tecnológicas para revisar posibles inconsistencias hasta cuatro años después de la entrega.

El sistema permite cruzar información. (Imagen de Shutterstock, modificada con IA) (Shutterstock/Shutterstock, modificada con inteligencia artificial)

La era de las revisiones aisladas quedó atrás. Hoy, la digitalización del sistema fiscal permite a la Administración Tributaria cruzar información en tiempo real con clientes, proveedores y bancos para detectar discrepancias contables, meses o incluso años después de que el contribuyente hizo su declaración.

El ‘radar’ fiscal: ¿cómo cruza datos Hacienda?

El nuevo sistema Tribu-CR funciona como el cerebro de esta operación de rastreo. Silvia Castro, socia de impuestos de Carvajal & Colegiados, explicó que la plataforma está diseñada precisamente para unificar múltiples fuentes de información que antes estaban dispersas.

LEA MÁS: Guía de emergencia: ¿qué hacer si Hacienda no reconoce sus pagos parciales de renta a días del vencimiento?

“Con la entrada en vigencia de Tribu-CR, cuya característica primordial es la integración de los sistemas de información que maneja Tributación, se integran las declaraciones de IVA, la facturación electrónica emitida y recibida por el contribuyente y la declaración anual presentada como declaración jurada”, detalló Castro.

Este cruce masivo de datos deja poco margen de maniobra para los descuidos. Según los expertos, las alertas que suelen derivar en revisiones formales por parte de Hacienda se detonan, principalmente, por tres motivos:

Partidas contables mal ajustadas.

Registros incompletos.

Modificaciones realizadas después de la presentación de la declaración original.

La vía de escape: declaraciones rectificativas

Si un contribuyente detecta que cometió un error —o Hacienda se lo señala—, existe un mecanismo legal para subsanarlo.

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece la figura de la declaración rectificativa, la cual permite corregir la información original.

Esta herramienta no es exclusiva del impuesto sobre la renta, sino que aplica para diversos tributos.

Curiosamente, este mecanismo de corrección se convirtió en un salvavidas durante el actual periodo fiscal, el cual estuvo marcado por problemas técnicos. Muchos contribuyentes reportaron que sus pagos parciales y créditos fiscales no se reflejaban a la hora de hacer el trámite.

Ante este obstáculo informático, Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton, aclaró cuál debía ser la estrategia: las personas debían declarar y pagar, incluso si el monto no incluía los saldos del sistema anterior (ATV). Una vez cumplido este paso, el camino a seguir es utilizar la opción de “Solicitud de compensación de saldos migrados” para gestionar la aplicación de los montos a favor.

LEA MÁS: Guía de última hora para declarar renta: vea nuestras publicaciones y evítese multas

El objetivo central de esta recomendación era evitar la inacción. Presentar la declaración con errores y rectificar después es preferible a no presentarla del todo, ya que la omisión de este deber conlleva una multa automática equivalente al 50% de un salario base, lo que para el periodo 2026 representa un duro golpe al bolsillo de ₡231.100.