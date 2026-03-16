Finanzas

Declaración de renta no es el punto final: Hacienda puede detectar errores hasta cuatro años después. Vea cómo protegerse

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Presentar la declaración del impuesto sobre la renta antes de la fecha límite del 16 de marzo representa un paso fundamental en el cumplimiento fiscal, pero no marca el cierre definitivo del proceso.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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