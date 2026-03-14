Finanzas

Guía de última hora para declarar renta: vea nuestras publicaciones y evítese multas

Vea lo que debe saber sobre el pago del impuesto sobre la renta que vence este 16 de marzo.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

A escasas 48 horas de que venza el plazo para declarar el impuesto sobre la renta —fijado para el próximo 16 de marzo—, la plataforma Tribu-CR se mantiene habilitada y, al cierre de edición, no ha colapsado para procesar los trámites de los contribuyentes rezagados.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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