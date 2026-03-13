Finanzas

Guía de emergencia: ¿qué hacer si Hacienda no reconoce sus pagos parciales de renta a días del vencimiento?

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong
En la imagen alguien tecleando en una computadora y un apartado que dice Tribu-CR
El lunes 16 de marzo vence el plazo para declarar el Impuesto sobre la Renta. Hacienda detalla los requisitos en la plataforma Tribu-CR y las multas por atraso. (Imagen de Shutterstock, modificada con IA) (Shutterstock/Shutterstock)







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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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