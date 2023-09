Desde ya puede calcular su aguinaldo, conozca cómo hacerlo y cómo puede invertirlo

Ya comenzó setiembre y es un buen momento para pensar cuáles formas existen para sacarle el mayor provecho al aguinaldo.

El primer paso es saber cuánto dinero recibirá por este concepto en diciembre. Para calcularlo debe sumar todos los montos de dinero recibidos en calidad de salario, incluyendo el pago de horas extra, salario en especie, comisiones o bonificaciones, desde el 1.º de diciembre del 2022 hasta el 30 de noviembre del 2023 y dividirlo entre 12.

Si una persona termina su relación laboral antes del 30 de noviembre, entonces debe calcular el salario que recibió hasta ese momento y de igual manera dividirlo entre 12.

Para el salario en especie se debe establecer un porcentaje específico en el contrato de trabajo. Si no se estableció uno, entonces se debe contemplar un 50% en el cálculo del aguinaldo.

Si una persona tiene un salario de ₡250.000, pero recibió de manera adicional hospedaje y alimentación, puede cobrar un 50% más por concepto de salario en especie, es decir ₡125.000. Por ende, le correspondería un aguinaldo de ₡375.000.

Otra forma sencilla de efectuar este cálculo es ingresando a la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y buscar la calculadora que habilitó la entidad para que pueda obtener el saldo proyectado de este décimo tercer salario.

El aguinaldo lo deben recibir las personas que acumulan al menos un mes de trabajar para una misma persona empleadora de forma continua.

Este no es el caso de las personas trabajadoras independientes; las cuales no están sujetas a horarios, pero tampoco a garantías como el pago del aguinaldo, por no estar subordinados.

El aguinaldo debe ser depositado por el patrono a más tardar el 20 de diciembre de cada año.

¿Pagar deudas o invertir? Copiado!

Este ansiado salario adicional representa la oportunidad para pagar deudas, ahorrar e invertir. Es importante tomar en cuenta que no es recomendable utilizar todo el aguinaldo en una sola opción, y valorar siempre tener un ahorro libre y disponible para cualquier imprevisto.

Con este dinero una buena opción es usarlo para cancelar aquellas deudas con las tasas de interés más altas, como por ejemplo las de las tarjetas de crédito.

En Mucap recomiendan no usar la totalidad del aguinaldo en el pago de deudas, sino que se debe realizar un presupuesto donde se incluyan diferentes rubros. Por ejemplo, si se desea ahorrar o invertir lo aconsejable es apartar de un 10% a un 30% del aguinaldo para este cometido.

Por ejemplo, si se tiene una deuda con una tasa de interés del 20% y las opciones de inversión tienen una tasa de interés del 10%, debería preferirse pagar parte de la deuda, pero si la diferencia entre las tasas de la deuda y de las inversiones fuera a la inversa, entonces sería mejor invertir.

Las personas pueden analizar crear fondos de ahorro o inversión y “dependerá del plazo en que vayan a necesitar el dinero, si es a corto plazo lo pueden invertir en colones, si es a mediano o largo plazo se recomienda realizar la inversión en dólares, esto para mantener el valor del dinero en el tiempo”, agregó la entidad financiera.

“La primera recomendación es elaborar un presupuesto realista de los ingresos y gastos hacia el cierre del año. Tome en cuenta los gastos necesarios y trate de maximizar los ingresos. El segundo consejo es revisar cómo están los gastos financieros, si hay deudas a tasas de interés altas o plazos cortos, es importante enfrentarlos o disminuirlos con el aguinaldo. De esta forma liberará recursos para los próximos meses y evitará endeudarse más”, recomendó Adriana Rodriguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa.

Actualmente existen muchas opciones de ahorro e inversión a diferentes plazos y rendimientos en el mercado. No obstante, el consejo es asesorarse previamente con profesionales, antes de elegir una de estas alternativas, para encontrar una opción que se ajuste a sus necesidades.

Las mejores opciones para ahorros a corto plazo suelen ser los fondos de liquidez a la vista o bien los certificados de depósito a plazo de los bancos.

Mientras que para largo plazo, existen alternativas como la inversión en bonos, acciones o bien fondos de crecimiento, los cuales tienen la cualidad de ofrecerle al inversionista la diversificación inmediata.