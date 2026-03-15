Finanzas

Deudas y baja motivación en el personal: el doble obstáculo que frena la competitividad empresarial

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La disponibilidad y calidad del talento han dejado de ser temas exclusivos de Recursos Humanos para consolidarse como uno de los principales desafíos para la competitividad, aseguró la Cámara de Industrias de Costa Rica.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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