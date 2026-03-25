El sector turismo le hace 5 pedidos al Banco Central: vea cuáles son

A un día de que los personeros del Banco Central se reúnan para definir la Tasa de Política Monetaria, el sector turismo solicitó, mediante una misiva, una reducción en las tasas de interés ante la pérdida de competitividad que enfrenta la actividad.

De acuerdo con la Cámara de Turismo, la situación actual ha generado desafíos macroeconómicos caracterizados por bajo crecimiento, menor recaudación y escasa generación de empleo, lo que también podría impactar la credibilidad del Banco Central en el cumplimiento de su meta de inflación.

En términos de desempeño, el sector advierte una clara pérdida de competitividad frente a otros destinos.

Mientras la visitación a Costa Rica creció apenas un 1% en 2025, a nivel mundial el incremento fue del 5%. En un periodo más amplio, entre 2019 y 2025, el país registró un crecimiento acumulado del 11%, muy por debajo de mercados como El Salvador (+92%), Colombia (+50%), Guatemala (+44%), República Dominicana (+35%) y Panamá (+29%).

A este panorama se suman reclamos por una dinámica desigual en el ingreso de turistas.

Entre 2019 y 2025, la visitación por el aeropuerto de Liberia aumentó 51%, mientras que por el Juan Santamaría disminuyó un 2%, lo que evidencia una concentración en segmentos específicos del mercado.

Asimismo, el sector —compuesto en un 90% por micro, pequeñas y medianas empresas— enfrenta una creciente presión financiera, ya que recibe ingresos en dólares con precios pactados con anticipación, lo que reduce sus márgenes ante la apreciación del colón.

En esa línea, datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INEC, compartidos por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), muestran que la población ocupada en el sector cayó un 9% entre 2024 y 2025.

Turismo ha perdido empleos en el último año.

Ante este contexto, los empresarios plantearon cinco solicitudes concretas al Banco Central:

Mantener la intervención en el mercado cambiario para reducir presiones a la baja del dólar.

Disminuir la Tasa de Política Monetaria para retomar una postura más expansiva.

Reducir el encaje mínimo legal, actualmente en 15%.

Comunicar con mayor claridad el compromiso de alcanzar la meta de inflación.

Impulsar ajustes en las reglas de inversión en dólares de las operadoras de pensiones para dinamizar el mercado de coberturas cambiarias.

Finalmente, los empresarios advierten que no adoptar medidas en el corto plazo podría prolongar el deterioro de la actividad económica, aumentar la pérdida de empleo y debilitar aún más la competitividad del país, con efectos directos sobre miles de familias.