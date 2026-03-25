Finanzas

El sector turismo le hace 5 pedidos al Banco Central: vea cuáles son

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

A un día de que los personeros del Banco Central se reúnan para definir la Tasa de Política Monetaria, el sector turismo solicitó, mediante una misiva, una reducción en las tasas de interés ante la pérdida de competitividad que enfrenta la actividad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
TurismoBanco CentralTasas de interésEmpleoTipo de cambio
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.