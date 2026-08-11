Finanzas

Embargos sin orden judicial previa: cinco riesgos que advierten los abogados tributarios en la propuesta del Gobierno

La iniciativa plantea desafíos para el debido proceso, amplía las facultades de embargo y obliga a empresas y contribuyentes a revisar desde ahora su situación fiscal

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La propuesta para agilizar el cobro de deudas tributarias mediante embargos sin intervención judicial previa encendió las alertas de varios abogados tributarios.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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