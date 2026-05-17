Finanzas

Empresas deberán invertir más de $20.000 para adaptarse a nuevas reglas contables, estima el Colegio de Contadores

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La nueva resolución emitida por el Ministerio de Hacienda sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) debe encender las alarmas del sector empresarial, debido a que podría representar un sensible aumento en los costos operativos.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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