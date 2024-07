FCL y ROP: ¿cuánto le cobra su operadora de pensiones por administrar su dinero?

Las operadoras de pensiones complementarias (OPC) cobran mensualmente a sus afiliados por administrarles el dinero del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) porque deben cubrir gastos operativos.

Según la Superintendencia de Pensiones (Supén), esta comisión anual sobre saldos administrados no está sujeta al comportamiento de los rendimientos, es decir, se recauda tanto cuando se presentan rendimientos positivos como minusvalías.

Las operadoras de pensiones se encargan de constituir los fondos, recibir los aportes, administrarlos y otorgar los beneficios correspondientes conforme las normas legales y reglamentarias vigentes. En otras palabras, son las entidades responsables de administrar e invertir el dinero del Fondo de Capitalización Laboral y del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria.

Actualmente hay seis OPC: BAC Pensiones, BCR Pensiones, BN Vital, Popular Pensiones, Vida Plena y Operadora de Pensiones Complementaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC CCSS). ¿Cuánto cobra cada una de ellas por concepto de comisión de administración del FCL y ROP? A continuación, se lo contamos.

Las comisiones se cobran sobre el saldo reflejado en la cuenta del afiliado, entendiendo que este saldo se determina por los aportes realizados más la plusvalía o minusvalía que se genere. Esto a partir del comportamiento diario, en los precios de mercado, que experimenten las carteras de inversión. — Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones

Comisiones de administración del FCL

Según datos de mayo de 2024 disponibles en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, BAC Pensiones, BCR Pensiones, BN Vital, Popular Pensiones y Vida Plena cobran una comisión de 2% sobre el saldo del Fondo de Capitalización Laboral; la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social cobra 1,97%. En los reportes que remiten las entidades a cada uno de sus afiliados, se puede observar el monto en que se traduce este porcentaje.

Por ejemplo, en el reporte mensual de saldos que remite OPC CCSS, el usuario puede ver el total ahorrado en el fondo y los movimientos del periodo: monto del aporte del patrono en determinado mes, rendimientos y la comisión de administración sobre el saldo. Los datos de la Supén a mayo pasado muestran que un 43% de los 2.843.113 afiliados al FCL pertenecen a esta operadora.

Si una persona nunca eligió una operadora de pensiones, se encuentra en estado automático, esto significa que su Fondo de Capitalización Laboral lo administra la OPC de la Caja o en Vida Plena OPC (en caso de ser funcionario del Magisterio Nacional).

El FCL es un ahorro laboral que surge de un aporte mensual que ejecuta el patrono como parte de la cesantía del trabajador, y que es administrado por las operadoras de pensiones complementarias.

Este fondo se compone tanto del aporte que realiza el patrono, que es equivalente al 1,5% del salario mensual del trabajador, como de los rendimientos obtenidos por las inversiones que hace la operadora a la que el trabajador está afiliado.

Para retirar este ahorro, que está pensado para enfrentar situaciones de desempleo, se debe cumplir alguna de las siguientes condiciones:

-- Terminar la relación laboral, ya sea por renuncia, despido, pensión o jubilación.

-- Laborar ininterrumpidamente con el mismo patrono durante cinco años (es decir, puede retirarlo cada vez que se cumpla un quinquenio de labores continuas).

-- Por la reducción de la jornada laboral o por suspensión del contrato laboral.

-- Si el afiliado a la OPC fallece, los beneficiarios pueden obtener el dinero.

Comisiones de administración del ROP

En mayo pasado, la comisión de administración del ROP era la misma en las seis OPC: 0,35%. En el estado de cuenta mensual o semestral que envían las operadoras, se desglosa, entre otros rubros, el rebajo por este concepto.

La administración de los recursos del ROP tiene asociados una serie de servicios: custodia, inversión, información, entre otros. — Oficina de prensa de Supén

Ahora bien, en Vida Plena, por ejemplo, tienen un sistema de bonificación del ROP para los afiliados que cuentan con más de 10 años de estar con la operadora y para los pensionados que tienen más de seis meses de permanencia. “Consiste en devolverle a la cuenta del afiliado un porcentaje de la comisión que se cobra por administración de sus fondos. El porcentaje de la devolución depende del tiempo que tiene el afiliado de estar con la operadora. De esta manera la operadora deja de percibir una parte de su comisión y se la deposita a sus afiliados en su ROP, lo que en el futuro, se traduce en una mayor pensión”, explicó el gerente general de Vida Plena, Alejandro Solórzano, en mayo de 2023.

El fondo de pensión obligatoria se forma con los aportes equivalentes al 4,25% del salario reportado en las planillas de la CCSS. De este porcentaje un 1% es aportado por el trabajador y el resto por el patrono.

El trabajador solo puede acceder a los fondos una vez haya cumplido con los requisitos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social o del régimen público sustituto al que haya pertenecido.

De acuerdo con datos disponibles en la web de la Supén a mayo de 2024, el Régimen Obligatorio de Pensiones tenía 3.084.419 afiliados. En el caso de no haber elegido previamente a cuál OPC deseaba unirse, el sistema lo afilió automáticamente a Popular Pensiones; no obstante, si se trata de trabajadores que pertenecen al sistema de pensiones del Magisterio Nacional y no escogen una entidad autorizada, el fondo será administrado por Vida Plena.