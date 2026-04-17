Finanzas

FMI rebaja la proyección de crecimiento para Costa Rica por guerra en Medio Oriente

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La proyección de crecimiento económico para Costa Rica durante este año fue ajustada a la baja por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ubicándose en un 3,6%.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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