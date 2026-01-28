Finanzas

Fondos generacionales en Costa Rica: reforma al ROP se aplaza hasta 2029

Por Redacción EF

La promesa de modernizar la gestión del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) de Costa Rica deberá esperar al final de la década.








