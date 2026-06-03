Guerra en Oriente Medio frenará la economía global y elevará la inflación en 2026, advierte la OCDE

La guerra en el Oriente Medio provocará un menor crecimiento y una mayor inflación en el mundo en 2026, por sus efectos en el encarecimiento de la energía y los fertilizantes, indicó este miércoles la OCDE.

El crecimiento pasará del 3,4% en 2025 al 2,8% del PIB en 2026 si las perturbaciones son “limitadas” en el tiempo, pero la desaceleración podría ser mayor este año, hasta el 2,1%, si se prolongan hasta 2027.

En marzo, había proyectado un 2,9%.

La OCDE dio a conocer las cifras para este año ante los conflictos en Medio Oriente (Shutterstock/Shutterstock)

“El choque energético derivado del conflicto en Oriente Medio es real y grave. Está generando un aumento de los costos y de la incertidumbre para los hogares y las empresas en todo el mundo”, dijo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, al presentar el informe titulado “Bajo presión”.

La guerra lanzada el 28 de febrero contra Irán por Estados Unidos e Israel ha sacudido la economía mundial, máxime por el bloqueo que ha hecho Teherán del estrecho de Ormuz, clave para el transporte marítimo de hidrocarburos.

En América Latina, que “no es una de las regiones más afectadas por el conflicto”, sus efectos se sienten en el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años y de los precios de fertilizantes, según Aida Caldera, del departamento de Economía de la OCDE.

El crecimiento pasará del 3,4% en 2025 al 2,8% del PIB en 2026 (GREGOIRE CAMPIONE/AFP)

“Estos fertilizantes son un insumo clave para la agricultura y si estos aumentos persisten en el tiempo, (...) podrían trasladarse gradualmente a mayores costos de producción y, en última instancia, a mayores precios de los alimentos”, advierte.

La OCDE llama a los países a reducir su dependencia de las importaciones de hidrocarburos y a diversificar sus fuentes de energía, factores que, en palabras del economista jefe, Stefano Scarpetta, permitieron a España “resistir esta crisis energética quizás mejor que otros países europeos”.

Porque en un escenario de falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la escasez de suministro no sólo impactaría en el sector agrícola y en los precios de los alimentos, sino también “en determinados sectores de crecimiento de la economía mundial, como la IA”, alerta.