Finanzas

Guerra en Oriente Medio frenará la economía global y elevará la inflación en 2026, advierte la OCDE

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Por AFP

La guerra en el Oriente Medio provocará un menor crecimiento y una mayor inflación en el mundo en 2026, por sus efectos en el encarecimiento de la energía y los fertilizantes, indicó este miércoles la OCDE.








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