Hacienda aplicará versión 4.4 de facturación electrónica en noviembre: conozca los cambios

A partir de noviembre de 2026, se implementará la versión 4.4 de los comprobantes electrónicos, la cual incorporará nuevos códigos para las notas de crédito. Estos permitirán precisar el tipo de corrección que se realiza sobre una factura.

Esto podría generar la necesidad de presentar rectificaciones en el sistema Tribu-CR y, al mismo tiempo, implicaría un nuevo monto de impuesto por pagar o, por el contrario, un saldo a favor para el contribuyente.

La actualización en los comprobantes electrónicos exigirá revisiones contables en los sistemas de facturación de los contribuyentes. (Shutterstock)

Estos ajustes fueron anunciados el pasado 22 de abril por el Ministerio de Hacienda y comenzarán a regir desde el 1.º de noviembre de este año. La variación abarca a todas las personas físicas y jurídicas.

Los nuevos códigos permitirán indicar con mayor precisión qué acción se ejecuta sobre una factura o comprobante ya emitido; por ejemplo, si se está anulando, corrigiendo un monto o sustituyendo el documento debido a un error material.

A modo de ejemplo, si una empresa emite una factura en enero de 2026 y en agosto descubre un error, no necesariamente bastará con hacer la corrección en ese momento. Si corresponde utilizar uno de los códigos para subsanar un error material, el contribuyente deberá revisar la declaración de impuestos de enero y efectuar el ajuste respectivo.

Este proceso puede tener dos resultados. Si, tras la corrección, el impuesto correspondiente a enero es mayor al declarado originalmente, el contribuyente tendría que cancelar la diferencia y, según corresponda, los intereses asociados a ese monto. Por el contrario, si había pagado más de lo que correspondía, se podría generar un saldo a favor o un crédito disponible en la plataforma Tribu-CR.

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“Estos códigos permiten brindar información al Ministerio de Hacienda, y su uso es necesario en el sistema de facturación de cada contribuyente. Por eso es tan importante utilizar correctamente el nuevo código. Una corrección que parece sencilla, como cambiar el monto de una factura, puede tener un efecto sobre los impuestos que ya fueron declarados”, destacó Silvia Castro, socia de Impuestos de Despacho Carvajal.

Preparación anticipada

Es fundamental que las compañías realicen cambios sustanciales en sus plataformas de facturación digital y en sus procedimientos contables para estar preparadas, aseguró Carlos Morales, especialista fiscal de Grupo Camacho.

El experto agregó que estas alteraciones pretenden optimizar el sistema de facturación, brindar mayor claridad a los obligados tributarios sobre cómo cobrar o expedir los archivos electrónicos, y subsanar lagunas que existían en la versión 4.4 original.

Por su parte, el abogado y especialista fiscal de Actualidad Tributaria, Raymundo Volio, garantizó que esta modernización no altera las tasas tributarias ni genera nuevas cargas fiscales; su función es transformar normativas técnicas, listados y comprobaciones de los recibos digitales.

“Su propósito primordial radica en perfeccionar el seguimiento, la exactitud de los datos y el adecuado impacto financiero de las transacciones”, afirmó Volio.

La especialista Silvia Castro recomendó que las empresas y los contribuyentes revisen con anticipación sus sistemas de facturación y capaciten al personal encargado de emitir los comprobantes. Esto con el fin de comprender el alcance de los nuevos códigos y evitar rectificaciones innecesarias o contingencias tributarias.

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Asimismo, aconsejó buscar asesoría profesional cuando existan dudas sobre el código que se debe utilizar, especialmente en aquellos casos donde la corrección pueda afectar declaraciones previamente presentadas.

Si tienen alguna duda adicional, Hacienda direcciona al sitio público de OVi/TRIBU-CR, el portal InfoyAsistencia, el asistente virtual, la línea telefónica 2539-4000 y la dirección electrónica facturati@hacienda.go.cr para resolver dudas técnicas o percances.