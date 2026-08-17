Finanzas

Hacienda aplicará versión 4.4 de facturación electrónica en noviembre: conozca los cambios

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

A partir de noviembre de 2026, se implementará la versión 4.4 de los comprobantes electrónicos, la cual incorporará nuevos códigos para las notas de crédito. Estos permitirán precisar el tipo de corrección que se realiza sobre una factura.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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