Finanzas

¿Hacienda le quiere cobrar de más en el marchamo? Conozca el paso a paso para pedir una revisión

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Si al consultar el monto del marchamo 2027 usted considera que Hacienda le está cobrando de más puede solicitar una revisión mediante la plataforma TRIBU-CR.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.