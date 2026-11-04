Pagar el marchamo 2027 podría darle un carro, viajes y premios en efectivo: conozca las promociones de los bancos

Los propietarios de vehículos tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para cancelar el marchamo 2027 antes de exponerse a una multa. Ante la expectativa de recibir esos pagos, las entidades financieras lanzaron diferentes promociones para atraer a los conductores y ofrecer incentivos a quienes utilicen sus canales.

Entre los premios figuran un vehículo híbrido, dos automóviles a elección, viajes internacionales, premios en efectivo y sorteos con bolsas de hasta ¢50 millones.

Para este período, cerca de 2.090.602 propietarios de vehículos deberán cancelar el derecho de circulación, lo que representa una recaudación cercana a los ¢365.000 millones, según las estimaciones del Instituto Nacional de Seguros.

Más de 2 millones de propietarios deberán realizar la cancelación. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las siguientes son las promociones anunciadas por las entidades financieras mediante comunicados de prensa.

Banco Nacional

El Banco Nacional (BN) lanzó su campaña denominada Combo Agrandado, que incluye un premio principal compuesto por un Toyota RAV4 híbrido 2027 y diez años de marchamo gratuito para la persona ganadora.

La campaña también sorteará diez premios de ¢200.000 entre clientes recurrentes que hayan pagado anteriormente el marchamo con el BN.

Los pagos realizados mediante BN Servicios darán acceso al sorteo de tres scooters eléctricos.

Por su parte, la adquisición del Seguro de Licencia asociada al pago del marchamo permitirá participar por una motocicleta Honda Navi. Las condiciones de las promociones estarán disponibles en www.bncr.fi.cr

Los primeros cien clientes que paguen el marchamo con tarjetas de crédito BN, en cualquier modalidad, recibirán un dispositivo Quick Pass gratuito, sujeto a condiciones.

Banco de Costa Rica

Ofrecerá dos carros para los clientes que paguen el marchamo con la entidad.

Cada ganador podrá escoger uno de los siguientes vehículos:

-Mitsubishi Outlander Sport.

-ZEEKR X.

-JMC Vigus.

Todas las personas que paguen el derecho de circulación con el BCR recibirán una acción electrónica para participar.

Sin embargo, quienes utilicen la aplicación BCR Móvil o la oficina virtual del banco recibirán triple acción.

La entidad también ofrece beneficios para quienes cancelen con sus tarjetas de crédito: 500 puntos inmediatos en el programa de lealtad BCR Plus para pagos de contado y la posibilidad de trasladar el monto al Plan BCR 0% a tres, seis o 12 meses.

Las empresas que gestionen el pago de flotillas de diez vehículos en adelante recibirán una devolución del 1% del monto cancelado.

Además, las compañías que registren más de 15 pagos de motocicletas tendrán el emplasticado sin costo.

Banco Popular

Se ofrecerá a los clientes una bolsa de ¢30 millones en premios para quienes paguen el marchamo 2027 mediante sus canales habilitados.

El premio principal será de ¢20 millones, mientras que se entregarán otros 20 premios de ¢500.000 cada uno.

Además del dinero, todas las personas ganadoras recibirán dos entradas por partido para disfrutar los encuentros de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica como local durante 2027 y un kit sorpresa oficial de La Sele.

Davibank

La entidad sorteará un BMW iX2 100% eléctrico modelo 2027 a quienes paguen con tarjeta de crédito de la entidad, un premio de ¢5 millones y dos premios de ¢2,5 millones.

La cantidad de acciones electrónicas dependerá de la modalidad de pago.

Cada marchamo cancelado con tarjeta de crédito DAVIbank generará una acción; si el cliente financia el monto a tres, seis o nueve meses, recibirá diez acciones, mientras que al elegir un plazo de 12 meses obtendrá 50.

Además, los nuevos clientes que soliciten una tarjeta de crédito DAVIbank y la utilicen para pagar el marchamo recibirán un bono de ¢50.000, de acuerdo con las condiciones de la campaña.

La entidad también ofrece entrega gratuita a domicilio para quienes paguen con sus tarjetas de crédito.

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Davivienda

El banco apostará por experiencias internacionales como incentivo para atraer el pago del marchamo.

La entidad sorteará tres viajes para dos personas, cada uno acompañado de $2.000 adicionales para gastos.

Las experiencias incluyen:

Brasil: viaje de ocho días y siete noches, con visita al lado brasileño de las cataratas del Iguazú.

Miami: seis días y cinco noches, con un recorrido por los Everglades y entradas para un partido de la NBA.

Medellín: siete días y seis noches, con un tour a Guatapé y entradas para un concierto en el DAVIarena.

A estos premios se suman 30 premios en efectivo de $500 cada uno.

Podrán participar clientes actuales y nuevos usuarios que paguen el marchamo mediante la Banca en Línea, la aplicación Davivienda Costa Rica, las sucursales o las ventanillas Money Center de Walmart, Mas x Menos, Maxi Palí y Palí.

Las empresas también cuentan con opciones para gestionar el pago del marchamo de sus flotillas. Como parte de los beneficios, Davivienda sorteará la devolución de ¢200.000 del marchamo entre cinco empresas ganadoras.

Además, los clientes empresariales pueden solicitar una visita personalizada a sus instalaciones, realizar el pago mediante la Banca en Línea Empresarial y coordinar el envío a domicilio.

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Mucap

Mucap lanzó una promoción que contempla una bolsa de ¢5 millones en premios para quienes cancelen el derecho de circulación entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026.

El sorteo distribuirá el dinero de la siguiente manera:

Un premio principal de ¢3 millones.

Cuatro premios de ¢500.000 cada uno.

Las personas físicas y jurídicas recibirán una acción electrónica por cada marchamo cancelado.

Además, quienes adquieran un seguro autoexpedible recibirán una acción adicional. Los pagos realizados mediante la plataforma Mucap en Línea duplicarán las acciones electrónicas.

Los trámites pueden realizarse en los Centros de Negocios de la entidad o mediante su plataforma digital.

La institución también dirige su campaña a empresas y asociaciones solidaristas que administran flotillas de vehículos.

BAC

Las personas acumularán acciones para participar por la rifa de premios en efectivo que en total suman ¢50 millones, los cuales se repartirán en premios que van desde los ¢500.000 hasta ¢15 millones.

Cabe destacar que el premio de los ¢15 millones se rifará entre quienes cancelen en noviembre. Además, quienes paguen con su tarjeta American Express, por cualquier canal, acumularán 3 acciones adicionales.

Aunque los premios y beneficios pueden convertirse en un incentivo para elegir dónde pagar el marchamo, esta obligación representa un gasto que conviene anticipar dentro de las finanzas del hogar.

Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El vencimiento coincide con las celebraciones de fin de año, las vacaciones, las compras navideñas y la preparación para los gastos escolares de enero. Por eso, antes de decidir cómo cancelar el derecho de circulación, es importante revisar el presupuesto disponible y evitar que el pago se convierta en una presión adicional para los primeros meses de 2027.