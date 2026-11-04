Finanzas

Pagar el marchamo 2027 podría darle un carro, viajes y premios en efectivo: conozca las promociones de los bancos

Recuerde que esta obligación ya está al cobro y vence el 31 de diciembre del 2026

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Los propietarios de vehículos tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para cancelar el marchamo 2027 antes de exponerse a una multa. Ante la expectativa de recibir esos pagos, las entidades financieras lanzaron diferentes promociones para atraer a los conductores y ofrecer incentivos a quienes utilicen sus canales.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.