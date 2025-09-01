Finanzas

Hacienda propone un aumento en el gasto y un ajuste salarial para el sector público en 2026: vea cuál sería el incremento

El Ministerio de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto para el 2026, por ₡12,8 billones. ¿Cuáles serían las prioridades de inversión para el próximo año?

Por Fabiola Martínez Ortiz

El Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2026 fue presentado este 1 de septiembre por el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, a la Asamblea Legislativa. En total, se asignan ₡12,8 billones para el próximo año, un aumento de 3,1% en comparación con el presupuesto 2025.








Ministerio de HaciendaAsamblea LegislativaPresupuesto 2026Rudolf Lucke
