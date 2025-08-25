Finanzas

Ministro de Hacienda: reconocer la deuda con la CCSS afectaría la regla fiscal

Rudolf Lücke, ministro de Hacienda, habló con “El Financiero” sobre posibles soluciones para detener el crecimiento de la deuda con la Caja

Por Fabiola Martínez Ortiz

El pasado 14 de agosto, el Ministerio de Hacienda anunció los resultados fiscales del primer semestre de 2025, destacando con optimismo que la deuda del Gobierno Central se redujo a un 57,4% del Producto Interno Bruto (PIB) al mes de junio, ubicándose 2,4 puntos porcentuales por debajo del 59,8% registrado al cierre de 2024.








