Cientos de propietarios de vehículos que consideran que Hacienda les calculó incorrectamente el valor fiscal de sus automóviles para el marchamo 2027 siguen a la espera de una respuesta.

Al 16 de noviembre, la Administración Tributaria confirmó que apenas había atendido 519 de las 4.677 solicitudes de revisión recibidas desde el 1.° de noviembre, lo que representa un 11,1% del total.

La cifra significa que 4.158 gestiones, equivalentes al 88,9%, todavía no habían sido atendidas, según los datos suministrados por la Dirección General de Tributación.

Fachada del edificio del Ministerio de Hacienda (Esteban Bermudez/ebermudez)

Consultada sobre el avance de estos trámites, la entidad informó que administra todas las solicitudes de revisión recibidas y procura resolverlas en el menor tiempo posible.

Sin embargo, advirtió que el plazo de respuesta dependerá del nivel de complejidad de cada caso.

La institución no precisó una fecha estimada para resolver el total de las gestiones ni cuánto tiempo podría tomar la atención de los expedientes que permanecían pendientes al corte del 16 de noviembre.

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La habilitación de las consultas del marchamo 2027 permitió a los propietarios conocer el valor fiscal asignado a sus vehículos y el monto correspondiente al impuesto sobre la propiedad.

A partir del 1.° de noviembre, los contribuyentes que identificaran posibles inconsistencias podían presentar una solicitud de revisión ante Hacienda mediante la plataforma TRIBU-CR.

El procedimiento adquirió relevancia porque el valor fiscal es la base utilizada para calcular el impuesto a la propiedad de los vehículos, uno de los principales componentes del derecho de circulación.

La gestión no permite cuestionar indiscriminadamente todos los rubros del marchamo, ya que el procedimiento está dirigido específicamente al valor fiscal y al impuesto sobre la propiedad, no al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), los aportes a otras instituciones ni los demás componentes del cobro.

El impuesto a la propiedad de vehículos constituye el principal componente del marchamo 2027 y representa un 58,85% del monto total.

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El Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) representa otro 26,78%; el aporte al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), un 6,29%; otros conceptos, como timbres e IVA, un 5,52%; y el Consejo de Transporte Público (CTP), un 1,19%. El resto corresponde a parquímetros, Aresep e infracciones de tránsito.

Por esa razón, una eventual modificación del valor fiscal puede repercutir en el impuesto a la propiedad, pero no necesariamente reducirá todos los demás rubros incluidos en el derecho de circulación.

¿Cómo solicitar una revisión del valor fiscal en Hacienda?

La solicitud aparece en TRIBU-CR con el nombre: Consulta Marchamo 2027 - Revisión del Valor Fiscal y del Impuesto sobre la Propiedad.

Paso a paso: así puede solicitar la revisión

1. Ingrese a TRIBU-CR

Acceda a la plataforma TRIBU-CR de Hacienda.

La gestión también puede realizarse desde la aplicación TRIBU-CR, disponible gratuitamente para dispositivos con Google Play y App Store.

2. Inicie sesión en la Oficina Virtual

Ingrese a la Oficina Virtual de TRIBU-CR con su usuario y contraseña.

Si todavía no posee credenciales, deberá registrarse y crear su usuario antes de continuar.

3. Busque “Solicitudes y expedientes”

Una vez dentro de la plataforma, ingrese al apartado denominado «Solicitudes y expedientes».

4. Cree una nueva solicitud

Seleccione la opción para crear una nueva solicitud.

5. Seleccione el trámite correspondiente

Elija la opción:

“Consulta Marchamo 2027 - Revisión del Valor Fiscal y del Impuesto sobre la Propiedad”.

6. Explique el motivo de la gestión

Complete la información solicitada y describa las razones por las cuales considera que el valor fiscal o el impuesto sobre la propiedad debe ser revisado.

7. Adjunte los documentos de respaldo

El propietario deberá adjuntar la documentación que respalde la solicitud.

Por eso, es importante revisar que la información aportada permita sustentar el motivo de la gestión antes de enviarla.

8. Envíe la solicitud

Una vez completados los datos y adjuntados los documentos correspondientes, envíe la gestión para su trámite y seguimiento.

9. Espere la respuesta

La Administración Tributaria notificará la resolución del caso al correo electrónico que el propietario haya registrado para estos efectos.

El plazo para pagar el marchamo 2027 sin recargos ni intereses vence el 31 de diciembre de 2026.

Si usted ya realizó el trámite y no le han resuelto es mejor que lo pague para que no incurra en multas.