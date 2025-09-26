¿Hubo cambios en el precio de la acción de Fifco? Este fue el comportamiento luego del anuncio de venta de la empresa

El anuncio de la venta de Florida Ice & Farm Co. (Fifco) puede que sea sorpresivo para muchas personas alejadas de esa empresa, mientras que impactante pero esperable para quienes están más informadas y en contacto con la historia de la firma.

Fifco y Heineken llegaron a un acuerdo de compra de acciones (SPA por sus siglas en inglés) de una parte de sus negocios manejados por la subsidiaria Distribuidora La Florida. Se trata, principalmente, de las actividades relacionadas con la producción de cervezas, bebidas, alimentos y también la parte comercial que se lleva con las marcas Musmanni y Musi.

El trato inicial y pendiente de varias aprobaciones es por $3.250 millones.

Fifco es una empresa pública cuyas acciones se pueden transar en el mercado organizado por la Bolsa Nacional de Valores.

Justo antes del anuncio, el valor del título era de ¢936 por unidad, según información divulgada por la propia empresa el día del anuncio, que fue el 22 de setiembre.

Para los dos días posteriores (23 y 24) la Superintendencia General de Valores emitió una resolución en la que suspendía la negociación de acciones por ese periodo.

¿Qué pasó con las negociaciones entre el 25 y 26 de setiembre?

Según información suministrada por Acobo Puesto de Bolsa, en las sesiones de esos días hubo ofertas para comprar y vender acciones, pero ninguna de estas se concretó.

Entre lo más notorio estuvo la diferencia de precios entre quienes querían comprar y los que querían vender.

Así, el jueves 25 las opciones para comprar tuvieron el nivel más bajo en ¢700, luego otras cerca de los ¢900 y ¢950. Por el lado de la venta la propuesta más alta fue de ¢2.000.

Para este viernes 26 la propuesta de compra más baja también fue de ¢700 y hubo otras entre ¢900 y ¢950. Las de venta más elevadas fueron de ¢1.300 por acción.

En ninguno de los días se concretó alguna de estas transacciones.

Las acciones de Fifco suelen ser las más negociadas en el mercado secundario.

Según las estadísticas de la BNV acumuladas a agosto de este año, se habían negociado un total de ¢4.854,85 millones en acciones de Fifco.