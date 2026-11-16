Finanzas

¿Ignora los avisos de TRIBU-CR? Hacienda puede dar por notificadas sus comunicaciones

Los documentos que entren en el buzón tienen consecuencias legales

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Los contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, que hayan seleccionado el buzón electrónico de TRIBU-CR como medio para recibir notificaciones de la Administración Tributaria deberán ingresar periódicamente a la plataforma para verificar si tienen nuevas comunicaciones, especialmente porque algunas pueden establecer plazos para responder.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.