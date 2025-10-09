Finanzas

INS obligado a revertir ajuste contable por ¢21.479 millones y modificar sus estados financieros: vea por qué y qué dice la aseguradora

Sugese recibió la ratificación para solicitar a la aseguradora un ajuste contable en el ramo de Riesgos de Trabajo. Explicamos los motivos.

Por Fabiola Martínez Ortiz

A pesar de los intentos realizados por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para evitarlo, finalmente se verá obligado a revertir un ajuste contable por ¢21.479 millones en el seguro obligatorio de Riesgos del Trabajo (RT), a más tardar el próximo 17 de octubre. La entidad reaccionó este 9 de octubre, al conocerse la decisión.








