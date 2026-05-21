Finanzas

Integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos anticipan posibles aumentos de tasas por guerra e inflación

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Por AFP

La mayoría de los integrantes de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) considera que podrían ser necesarios nuevos aumentos en las tasas de interés si la inflación se mantiene persistentemente por encima del objetivo del 2%, según revelaron las actas de la más reciente reunión del organismo.








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