Junta Directiva restituida en el Banco Nacional retoma el liderazgo de cinco subsidiarias: así quedaron los cargos

Tras asumir de nuevo sus funciones en el BN, la junta removió a los directivos nombrados por el Gobierno en las empresas subsidiarias de la entidad.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Ya es oficial: La Junta Directiva del Banco Nacional (BN) que fue restituida el pasado 10 de octubre, gracias a una resolución de la Sala Constitucional, retomó sus funciones y reemplazó los nombramientos de los miembros que habían sido designados por el Poder Ejecutivo.








