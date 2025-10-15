Junta Directiva restituida en el Banco Nacional retoma el liderazgo de cinco subsidiarias: así quedaron los cargos

Ya es oficial: La Junta Directiva del Banco Nacional (BN) que fue restituida el pasado 10 de octubre, gracias a una resolución de la Sala Constitucional, retomó sus funciones y reemplazó los nombramientos de los miembros que habían sido designados por el Poder Ejecutivo.

Así se resolvió en la sesión de este martes 14 de octubre, en la cual se realizó la elección del directorio. La conformación de la Junta Directiva quedó tal como estaba antes de su destitución en el mes de mayo, con Marvin Arias Aguilar como presidente.

El BN es el banco más grande de Costa Rica y es una entidad de importancia sistémica. (JOHN DURAN/John Durán)

Los otros directores que retomaron sus cargos son Maricela Alpízar Chacón, José Manuel Arias Porras, Rodolfo González Cuadra, José Bernal Alvarado Delgado, Montserrat Buján Boza y Ruth Alfaro Jara.

Al mismo tiempo, estos directivos volvieron a asumir el liderazgo de las cinco subsidiarias del conglomerado.

“La Junta Directiva General del BN, actuando como Asamblea de Accionistas de las subsidiarias, resolvió revocar los nombramientos de los anteriores miembros y nombrar a quienes las integraban de previo a su destitución”, confirmó la Secretaría General del BN tras una consulta de este medio.

La entidad brindó el detalle de las personas que regresaron a la presidencia y vicepresidencia de cada subsidiaria.

Durante los últimos cuatro meses, estos cargos fueron ocupados por los directivos que fueron asignados por el gobierno, y que ahora fueron destituidos: Maximiliano Alvarado Ramírez, Noylin Cruz Suárez, Rolando Saborío Jiménez, María Brenes Quesada, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Randall Monge Saborío.

Junta desecha y rehecha

En su resolución 2025-033364, del 10 de octubre de 2025, la Sala IV resolvió los recursos de amparo acumulados que se interpusieron a favor de los miembros de la Junta Directiva del BN que fueron destituidos en mayo por el gobierno.

Maricela Alpízar, José Manuel Arias, Marvin Arias y Rodolfo González acudieron en amparo por haber sido destituidos de sus cargos, vulnerando sus derechos fundamentales, según se describe en el expediente principal que se tramitó bajo el número 25-011348-0007-CO.

El tribunal a cargo declaró con lugar el recurso, por mayoría.

LEA MÁS: Sala Constitucional ordena la restitución inmediata de directivos del Banco Nacional removidos por el Gobierno

Esto anuló la resolución RES-PV-008-2025, firmada el 28 de mayo de 2025 por Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, entonces vicepresidente de la República, en la cual se ordenaba separar a los anteriores directivos de sus cargos.

“De inmediato se les restituye en el cargo de miembros de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica, por el período dispuesto inicialmente por el Consejo de Gobierno”, ordenó la resolución de la Sala.

La destitución de la Junta Directiva del BN ocurrió en el marco de un procedimiento administrativo liderado por Brunner, por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general del banco.

El BN es el banco más grande de Costa Rica y es una entidad de importancia sistémica; es decir, por su tamaño. complejidad y grado de interconexión, las dificultades que sufra esta entidad pueden transmitir perturbaciones al sistema financiero y dañar la economía real.

LEA MÁS: Injerencia política en la directiva del Banco Nacional: ¿cuáles son los riesgos?