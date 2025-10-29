Finanzas

La Fed hace un nuevo recorte en sus tasas de referencia por segunda vez en 2025

Por Redacción EF

La economía estadounidense continúa moderando su ritmo de crecimiento, según los indicadores más recientes citados por la Reserva Federal (Fed). Aunque la actividad económica sigue expandiéndose, el avance es contenido y se refleja en un mercado laboral que ha perdido impulso en los últimos meses.








