Finanzas

La inflación se mantuvo negativa en julio: vea cuáles productos aumentaron y cuáles bajaron de precio

El indicador mantiene valores negativos por tercer mes consecutivo, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

La inflación en Costa Rica registró una nueva caída en julio del 2025 y se ubicó en -0,61%, manteniendo una tendencia negativa por tercer mes consecutivo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este jueves 7 de agosto.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Indice de Precios al ConsumidorinflaciónINECIPCBanco Central
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.