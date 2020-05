El pánico puede tener razones razones fundamentales o puede ser una profecía autocumplida, mucho del trabajo en los bancos centrales es asegurarse de que las profecías autocumplidas no hagan mella. El ejemplo más burdo, pero más obvio y más actual es la crisis del papel higiénico, todo el mundo sale corriendo por el papel y resulta que no hay papel higiénico. ¿Qué es lo que sucede? Aunque usted no quiera meterse en eso, sí ve que todos sus vecinos andan comprando papel higiénico llega un momento en el que usted dice o piensa que se va a acabar y también termina comprando papel higiénico a pesar de que no está dentro del grupo original de la estampida. Termina siendo parte de la estampida porque es lo que más conviene.