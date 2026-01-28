Finanzas

Monedas viejas de ¢5, ¢10 y ¢25 dejarán de funcionar como medio de pago; conozca los detalles

La medida busca facilitar el uso del dinero en efectivo y reducir costos de producción del ente emisor

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Las monedas de ¢5, ¢10 y ¢25 del diseño anterior dejarán de funcionar como medio de pago.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
MonedasBanco CentralBancosPagos
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.