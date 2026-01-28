Monedas viejas de ¢5, ¢10 y ¢25 dejarán de funcionar como medio de pago; conozca los detalles

Las monedas de ¢5, ¢10 y ¢25 del diseño anterior dejarán de funcionar como medio de pago.

El cambio se hará a partir del 1 de julio de 2026, según informó este miércoles el Banco Central de Costa Rica.

De esta forma, estas monedas ya no serán aceptadas en transacciones comerciales en el país.

Conjunto de monedas que están actualmente en ciculación en Costa Rica. (Randall Corella V./Randall Corella)

No obstante, las personas que aún conserven las monedas podrán canjearlas o depositarlas en las oficinas de los intermediarios financieros, como bancos comerciales, cooperativas, mutuales y otras entidades autorizadas.

Juan José Leiva, director del Departamento Emisión y Valores del BCCR

En el caso de las monedas de ¢10 y ¢25 el retiro responde a su sustitución por las nuevas piezas del actual cono monetario.

Para facilitar esta transición, el Banco Central ya puso en circulación 28 millones de monedas nuevas de ¢10 y 10 millones de ¢25.

Además, el banco mantiene en custodia 115 millones de monedas de ¢10 y 127 millones de ¢25, que serán incorporadas al circulante conforme se requiera.

La situación es distinta para la moneda de ¢5, cuyo retiro será total. Desde octubre del 2019, el BCCR anunció que dejaría de acuñarla debido a que su costo de fabricación supera su valor facial.

Con esta decisión, a partir de julio de 2026 la moneda de ¢10 se convertirá en la denominación más pequeña del cono monetario nacional.

Entre las monedas que dejarán de circular se encuentran las de ¢25 acuñadas entre 1995 y 2021; las de ¢10 en tonalidad dorada y plateada fabricadas entre 1995 y 2021 y las monedas de ¢5 emitidas entre 1995 y 2016.

El Banco Central recordó a la población revisar sus alcancías y efectivo en circulación para realizar el canje oportuno y evitar inconvenientes una vez que las monedas pierdan su validez como medio de pago, aseguró José Leiva, director del Departamento de Emisión y Valores del Banco Central.