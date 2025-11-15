Finanzas

Cómo evitar que su aguinaldo se esfume: cinco opciones para aprovecharlo de forma inteligente

Después de tanto esperar el aguinaldo, sería ideal que no se gastara tan rápido. Vea estas recomendaciones para estirar un poco más ese dinero que llegará en diciembre

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

Tras doce meses de espera, pronto llegará el ansiado aguinaldo del 2025, ese “salario adicional” que los empleadores deben pagar a las personas trabajadoras en los primeros veinte días de diciembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ahorroMercado de ValoresBanco Nacional (BN)Banco de Costa Rica (BCR)Banco Popular (BP)
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.