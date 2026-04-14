Finanzas

Nuevo límite en Sinpe Móvil cambiará la forma de enviar dinero por mensaje de texto y WhatsApp para los usuarios de Caja de Ande

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Por Mathew Chaves

Un cambio en el Sistema de Pagos Electrónicos (Sinpe) obligará a ajustar la forma en que se realizan transferencias desde canales básicos como mensajes de texto y aplicaciones de mensajería, en una medida que responde a una actualización regulatoria vigente en el país.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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