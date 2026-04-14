Nuevo límite en Sinpe Móvil cambiará la forma de enviar dinero por mensaje de texto y WhatsApp para los usuarios de Caja de Ande

Un cambio en el Sistema de Pagos Electrónicos (Sinpe) obligará a ajustar la forma en que se realizan transferencias desde canales básicos como mensajes de texto y aplicaciones de mensajería, en una medida que responde a una actualización regulatoria vigente en el país.

La modificación impacta directamente el uso de Sinpe Móvil en sus modalidades no autenticadas, donde las operaciones no requieren ingreso a plataformas digitales con validación completa del usuario.

El ajuste se origina en una reforma al Reglamento del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, emitida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que introduce límites diferenciados según el tipo de canal utilizado.

A partir del 1.° de junio de 2026, las transferencias realizadas por mensaje de texto o WhatsApp tendrán un tope máximo diario de ₡100.000, siempre que el usuario haya definido previamente ese monto en su cuenta.

Caja de Ande informó que la medida responde a esta disposición regulatoria y que forma parte de un proceso de adecuación a los nuevos lineamientos establecidos por la autoridad monetaria.

La institución indicó que los usuarios pueden actualizar el monto máximo de forma digital, mediante su plataforma en línea (cajadeande.fi.cr), o en cualquiera de sus sucursales a nivel nacional.

Además, aclaró que quienes ya realizaron la autorización correspondiente no deberán efectuar ningún trámite adicional para mantener activo el servicio.

La jefa del Departamento de Gestión de Negocio de Caja de Ande, Erika Sirias Elizondo, explicó que la modificación busca reducir riesgos en las transacciones.

“Este ajuste permite reducir la exposición ante posibles estafas y fortalece la gestión segura de los recursos de nuestros accionistas, al establecer montos máximos para las transferencias”, indicó Sirias.

Otras entidades ya ajustaron en meses anteriores sus servicios conforme a disposiciones del Banco Central. (Archivo LN /Archivo LN)

La reforma distingue entre canales no autenticados y aquellos que sí requieren validación digital, como las plataformas bancarias o aplicaciones oficiales de cada entidad.

En estos últimos, las condiciones se mantienen sin variaciones, con montos de hasta ₡500.000 diarios, definidos por cada usuario según sus necesidades.

Caja de Ande recordó que la diferencia entre ambos tipos de canales forma parte de la estructura del sistema, donde el nivel de verificación determina los límites de operación.

La entidad también señaló que la actualización permite mantener el servicio activo bajo condiciones alineadas con la normativa vigente, sin modificar su funcionamiento general.

Los usuarios pueden definir el monto máximo diario según sus necesidades, siempre y cuando sea menor al límite. (JOHN DURAN)

“Autorizar este monto no solo garantiza el uso continuo de Sinpe Móvil, sino que también brinda mayor seguridad en cada transacción”, añadió la institución en su comunicación oficial.

La actualización entrará en vigor en junio y marcará un cambio en la forma en que se gestionan las transferencias desde canales básicos, dentro del esquema regulatorio del Sistema de Pagos Electrónicos en Costa Rica.