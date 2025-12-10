Otro descenso en las tasas de interés de Estados Unidos. Conozca el nuevo nivel del indicador de referencia

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) bajó, con división de opiniones, las tasas de interés en un cuarto de punto por tercera vez consecutiva por preocupaciones sobre el mercado laboral.

El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%, en línea con las expectativas del mercado.

El banco central elevó del 1,8% al 2,3% su previsión de crecimiento del PIB estadounidense en 2026. Asimismo, según sus cálculos, la inflación se situará en el 2,4% y la tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene.

La Fed adelantó que prevé también al menos una reducción más de los tipos de interés el próximo año debido a los riesgos que enfrenta el mercado laboral.

La división entre los 12 miembros del comité de política monetaria de la Fed se hizo más grande en esta votación, ya que dos funcionarios votaron a favor de mantener los tipos sin cambios, mientras que otro se decantó por una rebaja mayor.

Las previsiones de la Fed para el año próximo podrán cambiar a medida que el gobierno federal publique los datos macroeconómicos que tuvo que cancelar por el cierre parcial o “shutdown”.

La Fed también se enfrenta a un año turbulento con la llegada de un nuevo director tras la finalización del mandato de Jerome Powell en mayo, mientras aumenta la presión del presidente Donald Trump para que el banco central rebaje más las tasas de interés.