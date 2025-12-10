Finanzas

Otro descenso en las tasas de interés de Estados Unidos. Conozca el nuevo nivel del indicador de referencia

Por AFP

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) bajó, con división de opiniones, las tasas de interés en un cuarto de punto por tercera vez consecutiva por preocupaciones sobre el mercado laboral.








