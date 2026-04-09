Finanzas

¿Perdió el Banco Central de Costa Rica la ventana para recortar las tasas de interés?

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La expectativa de que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) reduzca su Tasa de Política Monetaria (TPM), como lo vienen solicitando muchos sectores productivos, se desvanece.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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